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Чи піде Україна на мирні переговори з РФ: у Зеленського поставили крапку

Анна Ярославська
2 грудня 2023, 12:56
Україна не може проводити переговори, а фактично підписувати капітуляцію, сказав Михайло Подоляк.
Володимир Путін, Михайло Подоляк
Михайло Подоляк заявив, що Україна не пропонуватиме мир Росії / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот з відео

Україна не буде пропонувати "мир" країні-агресору РФ, оскільки тоді доведеться піти на "капітулянтські умови" російського диктатора Володимира Путіна. Київ може запропонувати Кремлю лише програш. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Він (Путін, - ред.) зайшов на чужу територію вбивати людей, захопити частину цієї території або знищити низку регіонів України. Спробував знищити державність України. Не вдалося, і сьогодні він просто знищує українців і українську інфраструктуру. Путін піде тільки на капітулянтські умови. До речі, вони про це прямо говорять, мовляв, "поки не будуть виконані всі цілі "СВО", - сказав Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

Він нагадав, що офіційна позиція Кремля в тому, що вони готові за столом переговорів з Україною домовлятися, "якщо ми віддамо окуповані території, погодимося на те, що на нас не нападали, жодних військових злочинів Росія нібито не скоювала і Україна не йде в НАТО".

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Радник глави ОП заявив, що Україна "не може пропонувати мир Росії".

"Ми не можемо пропонувати мир Росії. Ми можемо запропонувати Росії програш у цій війні. Це єдине, що ми можемо запропонувати. Бо пропонувати Росії мир означає виконати її ультимативні капітулянтські вимоги. Україна за жодних обставин не може говорити про будь-який мир з Росією", - заявив Подоляк.

Він пояснив, що Україна не буде пропонувати мир РФ, оскільки наша країна деокупує свої території, веде оборонну війну від Росії з тим, щоб домогтися територіальної цілісності й суверенітету в повному обсязі.

"Тому Україна не може нічого пропонувати. А Росія нічого і не запропонує. Бо, коли ти зайшов з війною в іншу країну – ти її руйнуєш, ти вже скоїв безліч військових злочинів. Тоді ти можеш або програти і відповідати за все це, чого Росія не бажає категорично. Або не програти, не відповідати і робити вигляд, як у 2014 році, що "нічого не робили, це ви самі 8 років бомбили Донбас", - сказав він.

Подоляк також нагадав позицію президента України Володимира Зеленського.

"Немає ніякого миру і переговорних процесів, пропонованих Росією. Україна не може проводити переговори, а фактично підписувати капітуляцію. Не буде Україна цього робити. Поки Росія не програє, доти з вами будемо мати нескінченну війну", - сказав Подоляк.

Мирні переговори України та Росії

Війна в Україні могла закінчитися ще навесні 2022 року. Однак тоді був дуже важливий нюанс, з яким був незгодний Київ. Про це заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори, які відбулися у березні 2022 року між українською та російською делегаціями, були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах.

"Росія пішла на всі види поступок, на які вона ніколи не піде. Якщо тільки нам зараз не дадуть в 15 разів більше озброєнь, ніж дали, і ми не завдамо кілька поразок на фронті. Ми втратили цю можливість, боюся, назавжди", - заявив він.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що час для проведення мирних переговорів між Україною та РФ ще не прийшов.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що західні партери не тиснуть на Київ щодо мирних переговорів з Кремлем.

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