Втрати колосальні: в ЗСУ повідомили про успіхи відразу на кількох напрямках

В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що українські військові відповіли сильним ударом на спроби загарбників атакувати на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

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В ЗСУ повідомили про вдалий день для українських військовослужбовців / Колаж Главрел, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Протягом останньої доби в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" було успішно знищено понад 500 окупантів і численну кількість техніки та озброєння. Про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

"Російські окупанти активізувалися на всій лінії в районі відповідальності ОСУВ "Хортиця". Атакують і на Лимано-Куп'янському напрямку, і на Бахмутському. Отримали відсіч на Куп'янському напрямку, там відповідно кількість атак дещо зменшилася порівняно з попереднім періодом", – наголосив він.

Фітьо повідомив, що протягом останньої доби в районі Куп'янська відбулося сім ворожих атак, які були відбиті Силами оборони України. Крім того, ще 6 спроб наступу російських окупаційних військ було відбито на Лиманському напрямку, росіяни не мали успіху.

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Тим часом українські воїни дають загарбникам потужну відповідь.

"Був вдалий день для ліквідації російських окупантів. 344 окупантів минулої доби було знищено, а також було пошкоджено або знищено 60 зразків військової техніки окупантів, серед них п'ять танків та п'ять ББМ. Щодо Бахмутського напрямку, там українські захисники відбили 21 ворожу атаку. Бойові дії були поблизу населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка. Було завдано одного авіаудару. 25 дронів-камікадзе випустили по наших захисниках, 560 разів здійснювався обстріл", – зазначив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ.

На Бахмутському напрямку за останню добу війська Сил оборони знищили 176 окупантів. Також було знищено і бронетехніку противника, зокрема танк і бойову машину піхоти.

Бойові дії в районі Куп'янська

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий аналітик Олександр Коваленко проаналізував потенційну загрозу захоплення російськими окупантами Куп'янська у Харківській області.

Військовий експерт Сергій Грабський зазначив, що в районі Куп'янська російські окупанти намагаються перекрити з півночі доступ до річки Оскіл.

Водночас, Олександр Сирський відвідав позиції ЗСУ під Куп'янськом і Бахмутом. Командувач Сухопутними військами вислухав звіти щодо прогресу виконання бойових завдань та висловив зацікавленість у розгляді проблемних питань на передовій у боротьбі з російським агресором.

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