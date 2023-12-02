Єдиний незбитий дрон влучив у об'єкт інфраструктури на Одещині: які наслідки атаки

Окупанти вночі вдарили по Україні 11-ма дронами та однією ракетою. Вдалося збити усе, крім одного дрона.

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Єдиний незбитий дрон влучив у об'єкт інфраструктури на Одещині/ коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, скрін

Російські окупанти у ніч на суботу, 2 грудня, атакували Україну 11 безпілотниками та 1 керованою авіаційною ракетою. 10 безпілотників були збиті в Одеській області. Один дрон, який не вдалося збити, влучив в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Він зазначив, що внаслідок влучання виникла пожежа, але її вже вдалося загасити.

"Російські терористи вночі атакували Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 10 "Шахедів". На жаль, сталося влучання в об'єкт інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Жертв та постраждалих немає", – розповів голова ОВА. відео дня

Перед цим у Повітряних силах Збройних сил України повідомляли, що країна-агресорка у ніч на 2 грудня атакувала територію нашої держави 11-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" з мису Чауда (Крим) і керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Запорізької області.

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131" в межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині", – розповіли у Повітряних силах.

Атаки дронами і ракетами по Україні

У ніч на 1 грудня під час нічної тривоги у Кропивницькому пролунав вибух. Перед цим у Повітряних силах попереджали про рух ракет у напрямку Кривого Рогу та Кропивницького. Пізніше голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив, що вночі ворог атакував Кропивницький ракетами та дронами. Працювала ППО.

Крім цього, у ніч на 1 грудня РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За попередніми даними, там обійшлося без жертв.

У ніч на 2 грудня РФ вдарила ракетами по Дніпру. Наслідки ударів уточнюються, територію обстежують рятувальники. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

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