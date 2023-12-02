Партизани в Мелітополі провели нову спецоперацію: знищені окупанти і техніка

У Головному управлінні розвідки заявили про проведену партизанами спецоперацію в тимчасово окупованому Мелітополі. Були ліквідовані окупанти та пошкоджена їхня техніка.
Рух опору організував атаку в обідній час 1 грудня на в'їзді в тимчасово окупований Мелітополь.
"Акція помсти ворогам пройшла на проспекті Богдана Хмельницького, 115, де окупанти любили зупинятися "на перекур", - йдеться у повідомленні в Telegram.
Сили українського опору знищили кілька російських окупантів та вразили ворожий паливозаправник. В результаті військова техніка виведена з ладу.
ГУР зазначає, що російсько-окупаційна адміністрація в Мелітополі намагається приховати наслідки атаки, бо боїться кремлівських спецслужб.
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України та відважні українські партизани нагадують: Паління вбиває", - пожартували в ГУР.
Ситуація в Мелітополі
ЗСУ підбираються до траси, яка з'єднує Крим з Мелітополем. Колишній командир "Айдару" розповів про успіхи та просування ЗСУ на Мелітопольському напрямку.
Генерал розкрив деталі наступу на Мелітополь. Як зазначив Олександр Тарнавський, Сили оборони України продовжують операцію з оборони міста Авдіївка Донецької області.
Боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов заявив, що на Мелітопольському напрямку росссіяне іноді навмисно відходять з позицій, щоб затягнути наші підрозділи у пастку.
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