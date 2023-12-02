Треба дочекатися рішень: як блокада кордону впливає на постачання зброї

Польські перевізники вже майже місяць блокують кордон з Україною.

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Як блокада кордону впливає на постачання зброї / колаж: Главред, фото: Мінінфраструктури

Союз перевізників Польщі з початку листопада організував страйк на кордоні з Україною, в результаті чого заблокованими на пункті пропуску виявилися понад 2000 вантажівок. Про те, як це впливає на постачання зброї воюючій Україні, розповів радник глави офісу президента Михайло Подоляк.

Він повідомив, що блокада кордону з Польщею не впливає на постачання зброї для української армії. За його словами, такий вантаж поляками не блокується.

"Це все (постачання зброї - Ред.) йде в рамках абсолютно чіткої стратегії Польщі щодо військової допомоги Україні. Це не блокується, блокуються інші вантажі - комерційні. Це погана ситуація, але все, що стосується військової допомоги - йде в рамках домовленостей з партнерами через територію Польщі. Тому тут треба спокійно до цього ставитися, - пояснює Подоляк.

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Також він пов'язує блокаду кордону з Польщею з політичною боротьбою на парламентських виборах і закликає дочекатися формування уряду, прем'єром якого, судячи з усього, стане Дональд Туск.

"Сьогодні тимчасовий уряд Матеуша Моравецького не активно працює по деблокаді і, напевно, вже не буде працювати активно. Тому ще певні тиждень-два треба дочекатися, коли будуть відповідні рішення", - підсумував Михайло Подоляк.

Блокада кордону з Україною

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували кордон з Україною. В результаті страйку польських перевізників на трьох прикордонних пунктах з боку Польщі стали спостерігатися труднощі в русі вантажівок.

Україна вже відчуває наслідки блокади. Блокада польських перевізників на кордоні з Україною призвела до проблем з поставками палива в Україні. Про це повідомили в Мінагрополітики.

Однак 27 листопада, Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулося до України з пропозицією щодо врегулювання блокади на кордонах, яка триває вже третій тиждень. Про це повідомили в Мінінфраструктури Польщі.

А ось 1 грудня далекобійники з України, які опинилися заблоковані разом з вантажівками на кордоні з Польщею, відреагували на ситуацію і оголосили про початок голодування.

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