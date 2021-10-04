Убивство 6-річної Мирослави Третяк на Харківщині: у резонансній справі поставили крапку

6-річна Мирослава Третяк зникла 28 липня, через п'ять годин її знайшли мертвою / Фото Нацполіції

У Харківській області правоохоронці завершили досудове розслідування у справі резонансного вбивства 6-річної мешканки селища Старий Салтів Мирослави Третяк.

Справу передали до суду, а винним у злочині вважають 13-річного сусіда вбитої дівчинки, повідомляє пресслужба Нацполіції в Харківській області.

"З урахуванням отриманих в ході попереднього розслідування доказів, визначено остаточну кваліфікацію дій зловмисника за п.2, 10 ч. 2 ст. 115 і ч. 4, 5 ст. 152 (умисне вбивство малолітньої дитини, поєднане зі зґвалтуванням, що спричинили тяжкі наслідки ) Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Підліток пройшов судові психіатричну та психологічну експертизи, всього проведено 68 судових експертиз. За висновком досліджень встановлено, що він усвідомлював свої дії та їхні наслідки.

"За результатами трьох судово-медичних експертиз, а також 35 судових молекулярно-генетичних експертиз встановлено наявність слідів вчинення стосовно потерпілої статевого злочину. Зараз процесуальним керівником направлено до суду клопотання про застосування відносно зловмисника примусових заходів виховного характеру", - повідомили у поліції.

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Вбивство Мирослави Третяк

Минулого літа в Харківській області сталася трагедія - в покинутому будинку в селищі Стара Салтівка знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк. Причиною смерті дитини стали травми голови.

Дівчинка пішла з дому в середу, 28 липня, близько 18:00. Про зникнення дочки мати повідомила в поліцію о 19:10. На пошуки зниклої дитини вирушили і правоохоронці, і волонтери. Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті (забій голови та обличчя) знайшли близько 23:50.

Пізніше 13-річний сусідський хлопчик Богдан зізнався у злочині. Йому обрали запобіжний захід - підлітка на 30 днів помістили в приймач-розподільник для дітей.

Пізніше стало відомо, що на момент скоєння злочину хлопчик перебував у стані алкогольного сп'яніння.