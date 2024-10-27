У Зеленського сказали, коли відбудуться президентські вибори в Україні

"Сьогодні ресурси мають йти на війну", - Єрмак.

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Коли відбудуться вибори в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОПУ

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Вибори відбудуться після закінчення війни

Їх раніше відтермінували через воєнний стан у країні

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів, коли в Україні проведуть вибори президента, які було відтерміновано через воєнний стан.

За його словами, вибори хочуть провести одразу після закінчення війни. Про це він сказав в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

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"Одразу після закінчення війни. Зеленський дуже чітко говорить, що він хоче, щоб усі солдати мали змогу голосувати, а також біженці, які зараз за кордоном. Але сьогодні ресурси мають йти на війну", – пояснив Єрмак.

Варто підкреслити, що вибори президента в Україні повинні були відбутися ще наприкінці березня у 2024 році, згідно з Конституцією. Однак, через воєнний стан, їх законно відтермінували.

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Вибори в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, видання The Economist писало, що глава держави Володимир Зеленський нібито розглядає можливість проведення президентських виборів наступного року.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук говорив, що під час військового конфлікту в Україні вибори "малоймовірні". Він підкреслив, що законодавство України забороняє проводити вибори під час дії воєнного стану.

В той же час, Володимир Зеленський заявив, що якщо розв'язана Росією війна проти України затягуватиметься, доведеться шукати можливості проведення виборів в умовах бойових дій. За його словами, крім юридичних, існують і практичні складнощі реалізації виборчого процесу.

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