Вибори в Україні під час війни: Зеленський зробив заяву і назвав умову

Якщо розв'язана Росією війна проти України затягуватиметься, доведеться шукати можливості проведення виборів в умовах бойових дій. Крім юридичних, існують і практичні складнощі реалізації виборчого процесу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
В інтерв'ю BBC він розповів про те, що якщо в осяжному майбутньому не буде миру, доведеться шукати рішення.
"Я із задоволенням провів би вибори, якби це можна було. Якщо війна затягуватиметься, треба буде знаходити те чи інше рішення. Я поки що не знаю, яке. Це складно. Це зміни Конституції України, а Конституцію не можна змінювати під час війни. Проводити вибори під час воєнного стану не можна", - зазначив президент.відео дня
За його словами, справа не лише в правовому, а й у практичному аспекті, оскільки складно провести вибори, коли йде повномасштабна війна.
"Як можна проводити демократичні вибори в окопах? Треба щоб були спостерігачі. Ніякі спостерігачі в окопи не приїдуть. Далі в нас люди на окупованих територіях, значить вони не голосуватимуть. А інакше як вони голосуватимуть, хто проконтролює цей процес? І в нас ще понад 7 мільйонів за кордоном. Як забезпечити їм голосування?" - сказав Зеленський.
Також Володимир Зеленський наголосив, що якщо ситуація не зміниться, то доведеться шукати механізми для проведення виборів у тих умовах, які є.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Питання виборів в Україні в умовах війни - що потрібно знати:
Вибори до Верховної Ради України за законом мали б відбутися 2023 року, а президентські - навесні 2024 року. Проте їх неможливо провести через повномасштабну війну з Росією. Конституція забороняє реалізацію парламентського виборчого процесу в умовах воєнного стану згідно зі статтею 81.
У самій Конституції немає норми про заборону проведення президентських виборів в умовах воєнного стану, але це прописано в статті 19 закону України Про режим воєнного стану.
Наприкінці листопада минулого року фракції Ради підписали меморандум з питань виборів в Україні. Згідно з рішенням нардепів, під час війни не буде ані парламентських, ані президентських виборів. Виборчий процес можливий через півроку після скасування воєнного стану.
Інші новини:
- Трампу дозволили брати участь у виборах: усі судді були "за"
- Зеленський легітимний до наступних виборів, які можуть відбутися після війни - ЦВК
- У чому сенс безглуздих виборів Путіна
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред