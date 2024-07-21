Вибори в Україні під час війни: Зеленський зробив заяву і назвав умову

Не можна проводити вибори під час воєнного стану, проте й не виключено, що доведеться шукати механізми, сказав президент Володимир Зеленський.

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Конституція забороняє проводити вибори під час війни, нагадав Володимир Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Якщо розв'язана Росією війна проти України затягуватиметься, доведеться шукати можливості проведення виборів в умовах бойових дій. Крім юридичних, існують і практичні складнощі реалізації виборчого процесу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю BBC він розповів про те, що якщо в осяжному майбутньому не буде миру, доведеться шукати рішення.

"Я із задоволенням провів би вибори, якби це можна було. Якщо війна затягуватиметься, треба буде знаходити те чи інше рішення. Я поки що не знаю, яке. Це складно. Це зміни Конституції України, а Конституцію не можна змінювати під час війни. Проводити вибори під час воєнного стану не можна", - зазначив президент. відео дня

За його словами, справа не лише в правовому, а й у практичному аспекті, оскільки складно провести вибори, коли йде повномасштабна війна.

"Як можна проводити демократичні вибори в окопах? Треба щоб були спостерігачі. Ніякі спостерігачі в окопи не приїдуть. Далі в нас люди на окупованих територіях, значить вони не голосуватимуть. А інакше як вони голосуватимуть, хто проконтролює цей процес? І в нас ще понад 7 мільйонів за кордоном. Як забезпечити їм голосування?" - сказав Зеленський.

Також Володимир Зеленський наголосив, що якщо ситуація не зміниться, то доведеться шукати механізми для проведення виборів у тих умовах, які є.

Питання виборів в Україні в умовах війни - що потрібно знати:

Вибори до Верховної Ради України за законом мали б відбутися 2023 року, а президентські - навесні 2024 року. Проте їх неможливо провести через повномасштабну війну з Росією. Конституція забороняє реалізацію парламентського виборчого процесу в умовах воєнного стану згідно зі статтею 81.

У самій Конституції немає норми про заборону проведення президентських виборів в умовах воєнного стану, але це прописано в статті 19 закону України Про режим воєнного стану.

Наприкінці листопада минулого року фракції Ради підписали меморандум з питань виборів в Україні. Згідно з рішенням нардепів, під час війни не буде ані парламентських, ані президентських виборів. Виборчий процес можливий через півроку після скасування воєнного стану.

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