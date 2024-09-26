Зеленський розглядає проведення виборів у 2025 році - The Economist

При цьому видання не посилається на джерела, які йому це розповіли.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-rozglyadaye-provedennya-viboriv-u-2025-roci-the-economist-10600352.html Посилання скопійоване

Вибори - Зеленський готується до зміни влади? / Колаж Главреда. Фото: ОП

Глава держави Володимир Зеленський нібито розглядає можливість проведення президентських виборів наступного року. Про це пише The Economist, не посилаючись на джерела.

Втім, серед опитаних осіб, які нібито підтвердили такі наміри Зеленського, фігурує політикиня Юлія Тимошенко і журналістка Юлія Мостова.

На таке рішення президент, мовляв, готовий піти, щоб консолідувати свою владу на тлі падіння рейтингів.

відео дня

Політичний процес нібито розпочався, стверджує Тимошенко.

Вибори в Україні - що варто знати

До слова, згідно з Конституцією, президентські вибори в Україні мали відбутися у кінці березня 2024 року. Тодішній секретар ради нацбезпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що вибори відбудуться одразу після завершення воєнного стану.

У лютому Зеленський в інтервʼю Fox News припустив: якби вибори відбулися — він їх виграв би.

А в інтервʼю BBC президент зазначив, що "якщо війна затягуватиметься, потрібно буде шукати інструменти". Відповідаючи на запитання, чи може відбутися передача ним повноважень, Зеленський заявив позитивно про таку можливість, проте зазначив, що це станеться після війни.

Що таке The Economist? The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

Питання виборів в Україні - останні новини

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав "малоймовірними" вибори в Україні під час дії воєнного стану. Політик підкреслив, що законодавство України забороняє проводити вибори у цей період.

Наприкінці листопада минулого року фракції Ради підписали меморандум з питань виборів в Україні. Згідно з рішенням нардепів, під час війни не буде ані парламентських, ані президентських виборів. Виборчий процес можливий через півроку після скасування воєнного стану.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред