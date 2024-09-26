УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський розглядає проведення виборів у 2025 році - The Economist

Яна Ставська
26 вересня 2024, 17:33
150
При цьому видання не посилається на джерела, які йому це розповіли.
Зеленський розглядає проведення виборів у 2025 році - The Economist
Вибори - Зеленський готується до зміни влади? / Колаж Главреда. Фото: ОП

Глава держави Володимир Зеленський нібито розглядає можливість проведення президентських виборів наступного року. Про це пише The Economist, не посилаючись на джерела.

Втім, серед опитаних осіб, які нібито підтвердили такі наміри Зеленського, фігурує політикиня Юлія Тимошенко і журналістка Юлія Мостова.

На таке рішення президент, мовляв, готовий піти, щоб консолідувати свою владу на тлі падіння рейтингів.

відео дня

Політичний процес нібито розпочався, стверджує Тимошенко.

Вибори в Україні - що варто знати

До слова, згідно з Конституцією, президентські вибори в Україні мали відбутися у кінці березня 2024 року. Тодішній секретар ради нацбезпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що вибори відбудуться одразу після завершення воєнного стану.

У лютому Зеленський в інтервʼю Fox News припустив: якби вибори відбулися — він їх виграв би.

А в інтервʼю BBC президент зазначив, що "якщо війна затягуватиметься, потрібно буде шукати інструменти". Відповідаючи на запитання, чи може відбутися передача ним повноважень, Зеленський заявив позитивно про таку можливість, проте зазначив, що це станеться після війни.

Що таке The Economist?

The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

Питання виборів в Україні - останні новини

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав "малоймовірними" вибори в Україні під час дії воєнного стану. Політик підкреслив, що законодавство України забороняє проводити вибори у цей період.

Наприкінці листопада минулого року фракції Ради підписали меморандум з питань виборів в Україні. Згідно з рішенням нардепів, під час війни не буде ані парламентських, ані президентських виборів. Виборчий процес можливий через півроку після скасування воєнного стану.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський президентські вибори в Україні війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"72-га бригада вийшла з міста Вугледар": в ЗСУ відреагували на чутки про здачу

"72-га бригада вийшла з міста Вугледар": в ЗСУ відреагували на чутки про здачу

17:47 Україна
Горить будинок, є постраждалі: росіяни вдарили трьома КАБами по Харкову

Горить будинок, є постраждалі: росіяни вдарили трьома КАБами по Харкову

17:46 Україна
Зеленський розглядає проведення виборів у 2025 році - The Economist

Зеленський розглядає проведення виборів у 2025 році - The Economist

17:33 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Оголошено штормове попередження: названо регіони, де литимуть грозові дощі 48710

Оголошено штормове попередження: названо регіони, де литимуть грозові дощі

Неймовірно сильний шторм: Україну атакувала майже 8-бальна буря 9808

Неймовірно сильний шторм: Україну атакувала майже 8-бальна буря

Справжні лідери: у які дні народжуються сильні характером жінки 6593

Справжні лідери: у які дні народжуються сильні характером жінки

Залишатиметься свіжою всю зиму : як правильно зберігати картоплю 4986

Залишатиметься свіжою "всю зиму": як правильно зберігати картоплю

Останні новини

18:27

В Угорщині назвали беззмістовним рішення України боротися проти агресії Росії

17:47

"72-га бригада вийшла з міста Вугледар": в ЗСУ відреагували на чутки про здачу

17:46

Горить будинок, є постраждалі: росіяни вдарили трьома КАБами по ХарковуФото

17:33

Зеленський розглядає проведення виборів у 2025 році - The Economist

17:21

В Україні обмежили мобілізацію чоловіків старших за 50: Веніславський розповів деталі

Україні потрібно 400-500 ракет, щоб винести логістику РФ і послабити натиск на фронті - ЖдановУкраїні потрібно 400-500 ракет, щоб винести логістику РФ і послабити натиск на фронті - Жданов
17:20

Україна може уразити мінімум 250 об’єктів на території РФ: Жданов назвав умову

17:17

Китай просуває вигідні для Росії умови миру: Україна пішла на хитрість - Politico

17:05

Ви принесете в дім благополуччя: що потрібно зробити 27 вересня - прикмети

16:58

Не відшукає навіть досвідчений хакер: як стовідсотково видалити історію пошуку в ГуглВідео

Реклама
16:50

На дорогах помітили незвичайний дорожній знак: про яку небезпеку він попереджає

16:23

Безвідповідальна поведінка: в ЄС відповіли на ядерну загрозу РФ - The Guardian

16:18

Росія "промацує" маршрути до АЕС. Що показала остання атака на Україну

16:13

РФ готується до прориву на Запорізькому напрямку: у ЗСУ заявили про нові штурми

16:00

Дитина їсть руками: нутриціолог назвав топ-5 причин, чому це корисно для малечі

15:32

Приємний звук, але погані наслідки: що означає, якщо дрова тріщать у вогніВідео

15:27

Що означає "обоє рябоє": якими милозвучними фразеологізмами можна замінити цей вислівВідео

15:24

Снарядний голод армії РФ буде забезпечений: ЗСУ можуть "зламати" ворога - Жданов

15:04

4 проблеми, які можуть завадити якісній підготовці до НМТ новини компанії

14:55

Скільки ракет потрібно ЗСУ, щоб знищити військові об'єкти РФ: Жданов розкрив деталі

14:55

Зустріч Зеленського з Байденом тет-а-тет: відомо, про що вони говоритимуть

Реклама
14:52

Як уберегти троянди від заморозків: казковий результат навесні гарантованийВідео

14:30

Засвітився в Києві: втікач Олег Винник повернувся в Україну - блогер

14:26

Чоловік півстоліття чекав на смертну кару, але суд його виправдав - що сталось

14:23

Це вперше: США надали Україні касетні JSOW до F-16, куди битимуть

14:18

Наступ армії РФ сповільниться на 4 напрямках: Жданов назвав причину

14:07

Не великими котами: як насправді кішки бачать своїх господарів - точна відповідьВідео

13:53

Наступна атака буде потужнішою: Гетьман попередив українців про масований удар РФ

13:44

Жінка вигадала незвичне ім’я для своєї дитини, але люди її не зрозуміли

13:32

Росія сьогодні зранку випустила три "Кинджали" по Старокостянтинову: деталі

13:26

За такий шніцель вас носитимуть на руках - вийде смачніше, ніж у рестораніВідео

13:10

США оголосили про надання Україні допомоги на суму $7,9 млрд: Зеленський зробив заяву

13:04

Яка монета першою торкнеться дна: складна загадка для найуважніших

12:59

У Пентагоні хочуть надати Україні боєприпаси з білим фосфором: Білий дім проти - ЗМІ

12:50

Це була не ППО: у КМВА прокоментували гучний звук у Києві одночасно з тривогою

12:37

Для найкращого урожаю: де правильно садити малину - популярна помилкаВідео

12:23

"Я розбила серце свого колишнього": Настя Каменських приголомшила фанатів

12:21

РФ атакувала енергообʼєкти в кількох областях: чи будуть вимикати світло

12:21

"РФ втратила дуже багато": Розумний сказав, хто може створити альтернативу ПутінуВідео

11:47

Не підлетить на кілометр: як ефективно захистити дім від молі - перевірений засіб

11:40

"Нічого нового": у WSJ розкрили, чому план перемоги України "не вразив" Білий дім

Реклама
11:34

Китайський гороскоп на завтра 27 вересня: Драконам - важкі часи, Свиням - щасливий день

11:22

Загадкова споруда біля Кримського мосту: у ВМС припустили, що будує РФ

11:10

Нові пуски "Кинджалів": РФ б'є ракетами по Старокостянтинову

11:07

"Ці тижні й місяці стають вирішальними": прем'єр Британії зробив заяву про війну в Україні

11:07

Можна залишитись без урожаю: які дерева не можна садити поруч - повний списокВідео

10:46

РФ та Китай вироблятимуть ударні БПЛА проти України: у США панікують - Reuters

10:33

"Дуже скрутне становище": боєць "Осман" сказав, чи загрожує ЗСУ котел під Вугледаром

10:22

Дозвіл на удари вглиб РФ: чи справді Путін почне війну з НАТО - РозумнийВідео

10:06

Як швидко очистити котел від нагару та смоли: простий і геніальний спосібВідео

10:04

РФ запустила "Кинджали": у Києві та Старокостянтинові було чути вибухиФото

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти