Чи слід Україні боятися перемоги Трампа на виборах у США: у Зеленського відповіли

Керівник ОПУ вважає, що жоден американський лідер не має наміру сприяти перемозі такої автократії, як Росія.

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Україна не боїться перемоги Трампа на виборах / Коллаж: Главред, фото УНІАН

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США не страшна для України, оскільки як демократи, так і республіканці хочуть досягти справедливого миру. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю виданню Corriere della Sera.

На запитання, чи боїться він перемоги Дональда Трампа на виборах, Єрмак відповів, що Україні не слід лякатися такого розвитку подій після трьох років війни.

"Ми не боїмося...Звичайно, для нас політика Сполучених Штатів має величезне значення, це наш головний союзник… Ми повернулися зі США з упевненістю, що жоден з кандидатів не бажає дозволити путіну виграти цю війну, і що військова підтримка буде продовжена. Навіть Трамп говорить про необхідність справедливого миру. Республіканська партія, хоч і відрізняється від Демократичної, але знає, що на нас напали і нас не можна перемогти", - пояснив керівник ОП. відео дня

За його словами, будь-який американський лідер не має намірів сприяти перемозі такої автократії, як Росія.

Вибори у США/ Инфографика Главред

Вибори у США 2024 - останні новини

Главред писав, що у вересні у США відбулися дебати між кандидатами в президенти Трампом і Гарріс. Представники Республіканської та Демократичної партій висловилися про війну в Україні. Гарріс заявила про підтримку Києва, а Трамп двічі ухилився від прямої відповіді та сказав, що в інтересах Америки, щоб війна закінчилися.

У Штатах побоюються, що республіканець Дональд Трамп спробує змінити їхні результати на свою користь, якщо зазнає поразки.

Водночас президент США Джо Байден стурбований можливими наслідками майбутніх президентських виборів. Риторика кандидата в президенти Дональда Трампа, на його думку, може призвести до "небезпечного результату".

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