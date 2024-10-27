Чи слід Україні боятися перемоги Трампа на виборах у США: у Зеленського відповіли

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США не страшна для України, оскільки як демократи, так і республіканці хочуть досягти справедливого миру. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю виданню Corriere della Sera.
На запитання, чи боїться він перемоги Дональда Трампа на виборах, Єрмак відповів, що Україні не слід лякатися такого розвитку подій після трьох років війни.
"Ми не боїмося...Звичайно, для нас політика Сполучених Штатів має величезне значення, це наш головний союзник… Ми повернулися зі США з упевненістю, що жоден з кандидатів не бажає дозволити путіну виграти цю війну, і що військова підтримка буде продовжена. Навіть Трамп говорить про необхідність справедливого миру. Республіканська партія, хоч і відрізняється від Демократичної, але знає, що на нас напали і нас не можна перемогти", - пояснив керівник ОП.відео дня
За його словами, будь-який американський лідер не має намірів сприяти перемозі такої автократії, як Росія.
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
Вибори у США 2024 - останні новини
Главред писав, що у вересні у США відбулися дебати між кандидатами в президенти Трампом і Гарріс. Представники Республіканської та Демократичної партій висловилися про війну в Україні. Гарріс заявила про підтримку Києва, а Трамп двічі ухилився від прямої відповіді та сказав, що в інтересах Америки, щоб війна закінчилися.
У Штатах побоюються, що республіканець Дональд Трамп спробує змінити їхні результати на свою користь, якщо зазнає поразки.
Водночас президент США Джо Байден стурбований можливими наслідками майбутніх президентських виборів. Риторика кандидата в президенти Дональда Трампа, на його думку, може призвести до "небезпечного результату".
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