Стефанчук зробив важливу заяву про можливість виборів в Україні під час війни

Спікер Верховної Ради Стефанчук заявив, що вибори під час війни в Україні малоймовірні.

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Стефанчук заявив, що вибори в Україні поки малоймовірні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Під час військового конфлікту в Україні вибори "малоймовірні". Про це в ефірі національного телемарафону повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ідею проведення виборів під час воєнного стану, можна класифікувати, як малоймовірну", - сказав голова українського парламенту.

Також політик підкреслив, що законодавство України забороняє проводити вибори під час дії воєнного стану.

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Варто сказати, що парламентські вибори в Україні мали б відбутися в останню неділю жовтня 2023 року, а вибори президента повинні були б пройти 31 березня цього року. Але через дію воєнного стану президент Володимир Зеленський продовжує виконувати свої обов'язки.

Вибори в Україні та світі

Нагадаємо, раніше нинішній президент України Зеленський заявив, що вибори поки проводити неможливо, але доведеться шукати якийсь механізм для зміни президента.

Також Зеленський заявляв раніше, що готовий скласти свої повноваження і піти з поста президента, але лише після закінчення війни.

Раніше пррезидент США Джо Байден зняв свою кандидатуру та заявив, що хоче передати владу в країні новому поколінню.

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