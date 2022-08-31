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У Зеленського закликали силою перемогти Росію і розкрили "рецепт"

31 серпня 2022, 14:20

Андрій Єрмак розповів про те, якою має бути відповідь на газовий шантаж Кремля.

Андрій Єрмак
Андрій Єрмак / Офіс президента України

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про необхідність введення візових обмежень для росіян і газового ембарго для РФ.

Як написав він у своєму Telegram, це має стати відповіддю на газовий шантаж Кремля.

"Відповідь на російський газовий шантаж – це візові обмеження і газове ембарго", - підкреслив глава ОП.

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Він також упевнений в тому, перемогти РФ можна тільки силою.

"Тільки силою можна перемогти Росію", - додав Єрмак.

скрін
/ Скріншот

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив, що Росія зібралася отримувати оплату за газ від країн ЄС тільки в рублях. За його словами, Москва прийняла таке рішення через санкції з боку Заходу, в результаті яких Російській державі, мовляв, стало невигідно отримувати виплати в іноземній валюті.

Велика сімка різко відкинула вимогу РФ отримувати гроші за газ в рублях. Міністр економіки ФРН Роберт Хабек зауважив, що така вимога суперечить контрактам, згідно з якими європейці не зобов'язані платити Москві за паливо в рублях.

У підсумку Росія відступила від своїх вимог. Зміст документа щодо газових розрахунків із Заходом значно відрізнялося від тих заяв, які раніше звучали в Кремлі. Компанії Європи як і раніше будуть платити Москві за газ в Євро.

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газова війна Андрій Єрмак
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