Плани удару по РФ та газовому ембарго: у Зеленського зробили заяву за підсумками візиту лідерів ЄС

У Києві завершилася зустріч Зеленського з Макроном, Шольцем, Драгі та Йоханнісом / Офіс президента

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі і президент Румунії Клаус Йоганніс висловили серйозну підтримку України. Лідерам провідних країн ЄС було передано план щодо нових санкцій проти Росії. Слід посилити тиск на російського агресора і провести роботу над 7 пакетом обмежень, який повинен включати заборону на газові закупівлі у Москви. Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У четвер, 16 червня, чиновник у своєму Telegram-каналі зробив заяву за підсумками візиту Макрона, Шольца і Драгі в Україну. Він сказав про те, що міжнародна коаліція продемонструвала стійку підтримку української держави.

читайте такожШольц розповів, навіщо з Драгі та Макроном приїхав до КиєваЗа його словами, лідерам провідних країн Євросоюзу було передано пакет санкційних ініціатив групи Макфола-Єрмака. Слід провести роботу над посиленням тиску на РФ і сьомим пакетом санкцій, що передбачає газове ембарго.

"Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції. Ми передали лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти Росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака. Маємо посилювати тиск на агресора, працювати над сьомим пакетом санкцій з газовим ембарго. Європа сьогодні разом з Україною. Переможемо", - підкреслив Андрій Єрмак.

Візит Шольца, Макрона та Драгі до України

У четвер, 16 червня, в Україну з візитом приїхали президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Лідери провідних держав Європейського Союзу прибули, щоб показати свою підтримку українській державі, яка відбивається від військової агресії Росії.

Пізніше в Маріїнському палаці відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з Шольцем, Макроном, Драгі і президентом Румунії Йоханнісом.

Візит лідерів Німеччини, Франції та Італії відбувся за день до засідання Європейської комісії, яка вже в п'ятницю, 17 червня, може ухвалити рішення щодо заявкки України на надання статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

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