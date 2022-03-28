Велика сімка відмовилася платити РФ за газ в рублях - у Путіна погрожують перекрити паливо до Європи

Росія зібралася отримувати оплату за газ тільки в рублях, але Захід на такі умови не піде / Reuters

Країни G7 не мають наміру платити Росії за газ в рублях, як того вимагає Москва, оскільки такий заклик є чітким і одностороннім порушенням прописаних в контрактах зобов'язань. Держави просять компанії не йти на компроміс. При цьому в Кремлі вже заявили, що відмовляться постачати газ до Європи, якщо не вдасться домовитися щодо сплати в російській національній валюті.

Як повідомляє Reuters, міністр економіки і захисту клімату Німеччини Роберт Хабек зробив заяву про те, що під час зустрічі в G7 було ухвалено одноголосне рішення, згідно з яким вимога Росії щодо сплати за газ в рублях є неприйнятною. Москва в односторонньому порядку порушує зобов'язання.читайте такожЕмбарго на газ і нафту з РФ: експерт розповів, як ЄС може зупинити війну проти України

"Всі міністри країн G7 погодилися з тим, що це одностороннє і чітке порушення існуючих контрактів", - зазначив Хабек.

За його словами, міністри також акцентували увагу дійсності діючих договорів, яких компаніям слід дотримуватися. У такій вимозі Путіна німецький міністр бачить спробу внести розкол у єдність країн, однак зробити цього не вийде.

"Оплата в рублях неприйнятна, і ми закликаємо відповідні компанії не виконувати вимогу Путіна. Спроба Путіна розділити нас очевидна, але - як ви можете бачити з цієї великої єдності і рішучості - ми не будемо розділені", - підкреслив Роберт Хабек.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, у свою чергу, сказав, що Росія готова перекрити постачання газу до Європи, якщо Захід не піде на її умови.

"Росія не буде безкоштовно постачати газ у разі відмови європейців сплачувати за паливо в рублях", - цитує його Комерсант.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше розкритикував Захід за слабкі санкції проти РФ, які карають Москву, але не зупиняють військовий наступ російських окупаційних військ. Йшлося, у тому числі, про неготовність Європи відмовитися від нафти і газу з Росії.