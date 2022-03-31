Путін відмовився від газового ультиматуму: РФ прийматиме оплату за газ в євро і доларах

РФ "здалася" і погодилася приймати оплату за газ від ЄС в євро і доларах/ Reuters

Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін погодився отримувати оплату за газ від країн Євросоюзу у євро і доларах.

Європейські компанії повернуться до проведення платежів у такій валюті, як було раніше. Про це розповів представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт після розмови по телефону між канцлером ФРН Олафом Шольцом і Володимиром Путіним, пише Deutsche Welle.

Платежі будуть переводитися у євро з європейських компаній до "Газпромбанку", так як це було раніше. Цей банк не потрапив під санкції.

Проте, за словами представника німецького уряду, Путін сказав Шольцу під час телефонної розмови, що гроші перераховуватимуться до "Газпромбанку", а потім будуть перераховані в рублях до Росії.

"Шольц не погодився на цю процедуру в розмові, але попросив надати письмову інформацію, щоб краще зрозуміти процедуру", – йдеться в повідомленні.

Вимога РФ платити за газ рублями

Нагадаємо, 23 березня стало відомо, що президент країни-агресорки РФ Володимир Путін доручив надалі брати оплату за поставки газу в Європу лише в рублях. За його словами, нібито розрахунки в доларах, євро та інших валютах втратили всякий сенс через санкції.

В Офісі президента України таке рішення РФ назвали відкриттям фінансового антиєвропейського фронту. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Росія таким чином сподівається спровокувати якісь операційні провали у європейській енергосистемі, а також здійснювати проросійський тиск на громадську думку на тлі агресії проти України.

Пізніше глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що вимога РФ платити за газ в рублях – це чергове порушення з боку країни-агресора. Вона наголосила, що Росія не може шантажувати Європу своїми енергоресурсами і не зможе обходити санкції, вимагаючи платити в рублях за свої поставки нафти і газу.

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