Україна офіційно попросила у США "газовий ленд-ліз"

Кабмін, опалювальний сезон / скріншот, УНІАН

Кабінет міністрів звернувся до уряду США щодо надання Україні "газового ленд-лізу".

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram, з його допомогою Україна стабільно пройде опалювальний сезон 2022-2023.

"Прийняли звернення Уряду України до Уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі "газового ленд-лізу " для стабільного проходження опалювального сезону. Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін 23 березня оголосив, що Росія, мовляв, зібралася отримувати оплату за газ від країн ЄС тільки в рублях. За його словами, Москва прийняла таке рішення через санкції з боку Заходу, в результаті яких Російській державі, мовляв, стало невигідно отримувати виплати в іноземній валюті.

Також повідомлялося, що російська корпорація Газпром в останні дні різко скоротила поставки газу в європейські країни, щоб не дати їм заповнити свої газосховища і посилити тиск на них в зимові місяці. Можливий сценарій, при якому держави ЄС залишаться без російського газу вже цієї зими, оскільки Росія може припинити експорт.

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