Росія продаватиме газ в ЄС лише за рублі – Путін зробив нове доручення/ Reuters

Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін доручив надалі брати оплату за поставки газу в Європу лише в рублях. За його словами, нібито розрахунки в доларах, євро та інших валютах втратили всякий сенс через санкції.

Тепер країни ЄС, які є споживачами російського газу, повинні мати можливість проводити платежі за газ з РФ у рублях. Про це повідомило російське пропагандистське держагентство ТАСС.

При цьому Путін зазначає, що Росія продовжить постачати газ згідно з обсягами і цінами, які передбачені у контрактах.

"За останні кілька тижнів, як ви знаєте, низкою західних країн були ухвалені нелегітимні рішення по так званому замороженню російських активів. Цей колективний Захід фактично підвів риску під надійністю своїх валют… Тепер у світі кожен знає, що зобов’язання у доларах та євро можуть бути невиконані", – заявив президент країни-агресорки.

читайте такожПохмілля буде важким, або як Росія відкотилася в середні століттяТому, за словами Путіна, він прийняв рішення в найкоротший термін реалізувати комплекс заходів, які будуть спрямовані на те, щоб брати оплату за газ з так званих "недружніх країн" лише рублями.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся в обидві палати італійського парламенту та закликав Італію посилити санкції проти Росії, проти їх режиму і вдарити по російським діячам, відповідальним за цю війну. Президент упевнений, що нові санкції будуть, і будуть вже на цьому тижні.

Раніше прем'єрміністр Чехії Петро Фіала наголосив, що слід запровадити ще більше санкцій проти країни-агресора Росії. За його словами, це може призупинити військові злочини РФ проти України.

Читайте також: