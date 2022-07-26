"Треба позбутися залежності": Кулеба відреагував на газовий шантаж Путіна проти Європи

Кулеба розкритикував газовий шантаж Європи Путіним / УНИАН

Російський диктатор Володимир Путін не зможе шантажувати світ російським газом, якщо країни не будуть залежати від палива РФ. Такої залежності треба позбутися. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він вважає, що газова війна, яку веде Путін, є "прямим продовженням його війни проти України".

"Скрізь, де він може завдати шкоди, він це зробить. Він використає будь-яку залежність Європи від Росії, щоб зруйнувати нормальне життя кожної європейської родини. Єдиний спосіб - дати удар у відповідь і позбутися будь-якої залежності", - написав Дмитро Кулеба.

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Газовий шантаж Європи з боку Росії

Глава Кремля Володимир Путін 23 березня оголосив, що Росія, мовляв, зібралася отримувати оплату за газ від країн ЄС тільки в рублях. За його словами, Москва ухвалила таке рішення через санкції з боку Заходу, в результаті яких російській державі, мовляв, стало невигідно отримувати виплати у іноземній валюті.

Велика сімка різко відкинула вимогу РФ отримувати гроші за газ в рублях. Міністр економіки ФРН Роберт Хабек зауважив, що така вимога суперечить контрактам, згідно з якими європейці не зобов'язані платити Москві за паливо в рублях.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що Москва може перекрити постачання газу до Європи, якщо Захід відмовиться сплачувати в рублях.

31 березня Путін підписав указ, що передбачає, мовляв, надходження грошей за постачання газу для "недружніх країн" в рублях. Німеччина та Франція різко виступили проти цього.

У підсумку Росія відступила від своїх вимог. Зміст документа щодо газових розрахунків із Заходом значно відрізнявся від тих заяв, які раніше звучали в Кремлі. Компанії Європи, як і раніше, сплачуватимуть Москві за газ в євро.

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