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У Зеленського хочуть залучити Бразилію та Індію до мирного плану - WSJ

Анна Ярославська
19 червня 2023, 07:44 оновлено 19 червня, 07:52
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Глава ОП розмовляв з високопоставленими чиновниками в Нью-Делі та Бразилії, щоб переконати їх взяти участь у мирному саміті.
Андрій Єрмак, прапори Індії та Бразилії
Андрій Єрмак хоче залучити Бразилію та Індію до мирного плану Зеленського / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Глава Офісу президента Андрій Єрмак намагається залучити Бразилію та Індію до мирного плану українського лідера Володимира Зеленського, який передбачає виведення російських військ з усієї території України.

Єрмак заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal, що, попри заклики деяких країн до мирних переговорів, Україні не потрібні посередники, оскільки президент РФ Володимир Путін не демонструє жодних ознак відмови від своєї мети – домінування над Україною.

При цьому Єрмак хоче залучити такі країни як Бразилія та Індія, які зберігають дружні стосунки з країною-агресором РФ, до мирного плану Зеленського.

Глава ОП розмовляв з високопоставленими чиновниками в Нью-Делі та Бразилії, щоб переконати їх взяти участь у мирному саміті.

При цьому Єрмак зазначив, що Україна перебуває в стані війни, гинуть люди, і для швидкого відкриття Латинської Америки потрібно більше, ніж дипломатичні тонкощі й перетасовка офіційних паперів.

"Я проти формальної дипломатії. Вона мертва. Це новий час. Необхідна м'яка сила", - цитує WSJ одне з інтерв'ю глави ОП.

Як пише видання, одна частина плану - змусити знаменитостей з Латинської Америки відвідати Київ, як це зробили багато західних зірок з початку вторгнення в минулому році.

Єрмак прокрутив соціальні мережі, щоб знайти інші цілі. Одна з них - колумбійський співак Малума, який має 63 мільйони підписників в Instagram, що є величезною потенційною аудиторією для українського меседжу.

"Я не знаю цього співака, це не моя музика. Але він нам потрібен", - сказав Єрмак.

Скандальна заява президента Бразилії

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зробив скандальну заяву з приводу війни в Україні, фактично заохотивши загарбницькі дії окупантів РФ.

На думку президента Бразилії, такий крок нібито необхідний для того, щоб покінчити з війною.

"Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він (Путін - ред.) ще вторгся, він повинен подумати. Зеленський теж не може хотіти всього. Світ потребує спокою... Ми повинні знайти рішення", - додав Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Пізніше президент Бразилії зробив нову скандальну заяву з приводу війни в Україні.

Він упевнений, що Сполучені Штати повинні припинити "заохочувати" війну і почати говорити про мир. Те саме стосується Європейського Союзу. Міжнародне співтовариство спільними силами зможе "переконати" президента України Володимира Зеленського і кремлівського диктатора Володимира Путіна в необхідності закінчити війну.

"Формула миру" Володимира Зеленського

На саміті Великої двадцятки у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче, щоб війна закінчилася справедливо, і що настав час її зупинити.

"Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна повинна і може бути зупинена", - заявив він і зазначив, що Мінська-3 не буде.

Він опублікував розширений список умов закінчення війни:

  • радіаційна та ядерна безпека;
  • продовольча безпека;
  • енергетична безпека;
  • звільнення всіх полонених і депортованих;
  • виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
  • виведення російських військ і припинення бойових дій;
  • повернення справедливості;
  • протидія екоциду;
  • недопущення ескалації;
  • фіксація закінчення війни.

Під час робочої сесії саміту Великої сімки (G7) 21 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче провести саміт формули миру у липні, коли з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ пройде 500 днів.

Дивіться відео - Коментар радника голови ОП Михайла Подоляка про те, чи підтримає Захід мирний план України:

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