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Президент Бразилії зганьбився заявою про війну: запропонував віддати Крим РФ

Олексій Тесля
7 квітня 2023, 10:50 оновлено 7 квітня, 10:53
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Володимир Путін "не може захопити територію України", говорить Луїс Інасіу Лула да Сілва.
Луїс Інасіу Лула да Сілва
Луїс Інасіу Лула да Сілва / Facebook / Lula

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зробив скандальну заяву з приводу війни в Україні, фактично заохотивши загарбницькі дії окупантів РФ.

Зокрема, він пропонує українській стороні відмовитися від захопленого РФ Криму. Заяву бразильського політика цитує Le Figaro.

На думку президента Бразилії, такий крок нібито необхідний для того, щоб покінчити з війною.

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При цьому він зазначив, що диктатор Росії Володимир Путін "не може захопити територію України".

"Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він (Путін - ред.) ще вторгся, він повинен подумати. Зеленський теж не може хотіти всього. Світ потребує спокою... Ми повинні знайти рішення", - додав Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Італії, лідер партії "Вперед, Італія" (Forza Italia) Сільвіо Берлусконі вважає, що Європа повинна "змусити" Україну прийняти вимоги Путіна, щоб припинити війну.

Політик заявляв, що він готовий разом з екс-канцлером ФРН Ангелою Меркель стати посередником на переговорах України та Росії. Крім того, Берлусконі сказав, що санкції нібито ніяк не впливають на РФ і економічний стан держави-агресора.

Наприкінці грудня колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що зараз не йдеться про її участь у можливих переговорах про завершення війни в Україні. При цьому екс-політик впевнена в тому, що війна обов'язково закінчиться за столом переговорів.

Інші новини:

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