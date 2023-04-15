"США повинні припинити заохочувати війну": скандальний Лула видав нову маячню щодо України

Потрібно "переконати" Володимира Зеленського і Володимира Путіна в необхідності закінчити війну, говорить Луїс Інасіу Лула да Сілва.

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Луїс Інасіу Лула да Сілва / Facebook / Lula

Президент Бразилія Луїс Інасіу Лула да Сілва зробив нову скандальну заяву з приводу війни в Україні.

Він упевнений, що Сполучені Штати повинні припинити "заохочувати" війну і почати говорити про мир, пише Globo.

Те саме стосується Європейського Союзу. Міжнародне співтовариство спільними силами зможе "переконати" президента України Володимира Зеленського і кремлівського диктатора Володимира Путіна в необхідності закінчити війну.

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Про це він заявив під час виступу перед журналістами в рамках візиту до Пекіна. За його словами, "мир в інтересах усього світу". І в цьому силами міжнародного співтовариства потрібно нібито переконати як Путіна, так і Зеленського.

"Сполученим Штатам необхідно припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Європейський Союз повинен почати говорити про мир", — додав да Сілва.

Скандальна заява президента Бразилії

Раніше Луїс Інасіу Лула да Сілва зробив скандальну заяву з приводу війни в Україні, фактично заохотивши загарбницькі дії окупантів РФ.

На думку президента Бразилії, такий крок нібито необхідний для того, щоб покінчити з війною.

"Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він (Путін - ред.) ще вторгся, він повинен подумати. Зеленський теж не може хотіти всього. Світ потребує спокою... Ми повинні знайти рішення", - додав Луїс Інасіу Лула да Сілва.

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