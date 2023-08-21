У ЗСУ новий успіх: пішли вперед на двох напрямках і просунулися біля Роботиного

Підрозділи Збройних сил України продовжують наступальні дії, розповіла Ганна Маляр.

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ЗСУ йдуть вперед на півдні / Колаж: Главред, Фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Окупанти РФ продовжують спроби наступати на кількох напрямках на Сході - Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Водночас підрозділи Збройних сил України продовжують наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках, написала вона в Telegram.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні. Вони продовжують обстрілювати наші позиції і цивільні об'єкти в Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях, при цьому активно застосовують баражуючі боєприпаси "Ланцет", - йдеться в повідомленні.

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За її даними, в районі Роботиного Запорізької області зараз йде планова бойова робота.

"Наші підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізькоїої області. Ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботине Запорізької області. Але безуспішно", - додала Маляр.

Повідомлення Г.Маляр / t.me/annamaliar

Контрнаступ ЗСУ

Раніше Володимир Зеленський відверто висловився щодо термінів масштабного контрнаступу ЗСУ. Українські військові не починали контрнаступ раніше, оскільки в України для цього не було великого обсягу необхідного озброєння і техніки, заявив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ вводять у бій елітні бригади. Український контрнаступ, що почався більше двох місяців тому, вступає у вирішальну фазу, проте поки Збройним силам України не вдалося прорвати Російські рубежі оборони.

Раніше повідомлялося про те, що Пентагон планує поповнити запаси зброї для ЗСУ для контрнаступу. Міноборони США очікує початку зими, щоб поповнити запаси зброї для Збройних сил України, розповів співрозмовник The Washington Post, знайомий з ситуацією.

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