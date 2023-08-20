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Зеленський відверто висловився щодо термінів масштабного контрнаступу ЗСУ

Олексій Тесля
20 серпня 2023, 21:32 оновлено 20 серпня, 21:38
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Контрнаступ ЗСУ - це дуже складний процес, підкреслив глава держави.
Зеленський, ВСУ
Володимир Зеленський зробив заяву щодо контрнаступу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, president.gov.ua

Українські військові не починали контрнаступ раніше, оскільки в України для цього не було великого обсягу необхідного озброєння і техніки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Наші військові не починали контрнаступ, тому що було нічим. Тому що у нас був дефіцит танків. Можуть загинути тисячі людей. Ви пройдете один, два, три, п'ять кілометрів, але ви втратите тисячі людей. Ви не досягнете тієї мети, яка єдина, яка нам усім потрібна. Це деокупація, повна деокупація всієї нашої території. Ось і все, ми чекали, поки у нас будуть потужності", - підкреслив він на прес-конференції з прем'єром Данії.

За цей час, як підкреслив президент, російські військові споруджували укріплення, копали окопи.

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"Це зрозуміло. Багато укріплень вони зробили ще 8 років тому, я вам скажу відверто. Починаючи з 14-го, 15-го, 16-го років. Вони все це робили, на Донбасі вони це робили. Після того як окупували частини нашого Донбасу", - сказав він.

Водночас, за словами Зеленського, "контрнаступ України – це дуже складний процес, але ми, не втрачаючи нашої мотивації, йдемо вперед", - заявив глава держави.

Він також зазначив, що не може сьогодні критикувати західних партнерів за те, що вони не передавали більше комплексу необхідного Україні озброєння термінами раніше.

"Тому що сьогодні, як кожен українець, я отримую підтримку від наших партнерів. І тому я можу бути сьогодні за таку підтримку тільки вдячний", - резюмував Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося про те, що Пентагон планує поповнити запаси зброї для ЗСУ для контрнаступу. Міноборони США очікує початку зими, щоб поповнити запаси зброї для Збройних сил України, розповів співрозмовник The Washington Post, знайомий з ситуацією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що західний світ дав Україні тільки 60 танків Leopard замість обіцяних сотень. У ЗСУ не вистачає, в тому числі, машин і для розмінування. Контрнаступ відкладався через відсутність прикриття з повітря, а після його початку українська армія вирішила змінити операцію для збереження військ через серйозні втрати.

Раніше повідомлялося про те, що ВСУ потужно йдуть вперед на двох напрямках. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на фронті.

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