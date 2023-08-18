УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Вирішальна фаза контрнаступу: ЗСУ вводять у бій елітні бригади – Die Zeit

Олексій Тесля
18 серпня 2023, 21:30 оновлено 18 серпня, 21:35
56
Україна нещодавно перекинула на фронт всі бригади, навчені і оснащені натовською технікою.
Вирішальна фаза контрнаступу: ЗСУ вводять у бій елітні бригади – Die Zeit
У Німеччині оцінили темпи контрнаступу ЗСУ / колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр

Український контрнаступ, що почався більше двох місяців тому, вступає у вирішальну фазу, проте поки що Збройним силам України не вдалося прорвати російські рубежі оборони.

"Територія, звільнена в ході нинішньої кампанії, ледь перевищує середній район Німеччини", - йдеться в публікації німецького видання Die Zeit.

Видання пише, що "в останні кілька днів і тижнів українці помітно посилили тиск на глибоко зміцнені російські війська".

відео дня

Про посилення тиску ЗСУ також говорить той факт, що Україна нещодавно перекинула на фронт всі бригади, навчені і оснащені натовською технікою, відзначають журналісти.

"В України є ще близько півтора-двох місяців для контрнаступу, тому що саме тоді на значній частині країни починається сльота", - стверджують автори матеріалу.

Також уточнюється, що ЗСУ спираються на сильний артилерійський вогонь і повільно наступаючі частини піхоти.

"Вони або просуваються до російських позицій на бронетехніці, або долають кілометри піших переходів. Ця тактика економить дорогу техніку, таку як танки із Заходу, але призводить до дороговартісних боїв і великої витрати артилерійських боєприпасів", – йдеться в публікації.

Також у матеріалі стверджується, що Україна на сьогодні випускає значно більше артилерійських снарядів, ніж за всю війну.

"Країна на початку наступу отримала багато боєприпасів, але ця перевага буде скорочуватися, і до осені росіяни знову повинні мати явну перевагу у вогневій потужності", — додав військовий аналітик Роб Лі з Інституту досліджень зовнішньої політики США.

Раніше Володимир Зеленський назвав єдиний дипломатичний шлях закінчення війни. Володимир Зеленський запропонував готуватися до глобального саміту миру по завершенню війни.

Нагадаємо, Роман Світан назвав терміни завершення війни. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США. Про це він сказав в інтерв'ю Главреду.

Раніше Володимир Зеленський розповів про терміни завершення війни. Він заявив, що"ми будемо зберігати найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир для всієї нашої землі і для всіх наших людей".

Більше новин:

ЗСУ війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Вирішальна фаза контрнаступу: ЗСУ вводять у бій елітні бригади – Die Zeit

Вирішальна фаза контрнаступу: ЗСУ вводять у бій елітні бригади – Die Zeit

21:30 Україна
Убитих і поранених росіян в три рази більше: в NYT назвали число втрат у війні

Убитих і поранених росіян в три рази більше: в NYT назвали число втрат у війні

20:31 Україна
Мінне поле пройдено: ЗСУ вступили в бій з окупантами біля Токмака - CBS News

Мінне поле пройдено: ЗСУ вступили в бій з окупантами біля Токмака - CBS News

19:49 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:30

Вирішальна фаза контрнаступу: ЗСУ вводять у бій елітні бригади – Die Zeit

20:55

Чому не варто казати "Західна" чи "Східна" Україна: відповідь здивує наповал

20:31

Убитих і поранених росіян в три рази більше: в NYT назвали число втрат у війні

19:49

Мінне поле пройдено: ЗСУ вступили в бій з окупантами біля Токмака - CBS News

19:25

Удар по окупантах в Енергодарі: дроном підірвали верхівку "поліції" РФВідео

До кінця 2023-го ЗСУ вийдуть на Азовське узбережжя, на війська РФ у Криму чекає пекло – КоваленкоДо кінця 2023-го ЗСУ вийдуть на Азовське узбережжя, на війська РФ у Криму чекає пекло – Коваленко
19:10

Пенсіонер Саркозі ганебно станцював під дудку КремляПогляд

18:45

Що можна використовувати замість фольги: 5 найкращих варіантів для ідеальних страв

18:34

"Українська команда" оголосила національний дрон-марафон до 32-ї річниці Незалежності: "Несуть смерть ворогам!" актуально

18:25

Київ виділив на підтримку захисників 5 млрд гривень цього року і майже 1 млрд – минулого, - Кличко

Реклама
18:20

РФ готує новий масований удар: українцям назвали ймовірну дату обстрілу

17:32

США готові схвалити передачу Україні F-16: у Байдена назвали головну умову

17:28

Завдання для справжніх геніїв: потрібно знайти пітона на березі океану

16:56

Закінчення війни в Україні: у розвідці відповіли на головне питання

16:27

Бойфренд Лорак показав своїх дітей, з якими він більше не живе

16:07

Чому жителі Східної Азії шалено бояться цифри 4: моторошні забобони азіатів

16:07

В ОП жорстко відповіли на скандальну заяву чиновника НАТО про здачу територій

16:06

"Кінець нашої історії": дружина Віктора Павліка заговорила про розставання

16:02

З Яблучним Спасом 2023 - теплі привітання та листівки

15:20

Хитра головоломка для найуважніших: треба знайти всіх кроликів за 10 секунд

14:58

РФ вдарила ракетами по Запоріжжю: пошкоджені житлові будинки і заклади освітиФото

Реклама
14:46

Зерновий терор РФ загрожує ЄС катастрофою: експерт пояснив підлий план Кремля

14:41

Що насправді означає "козел відпущення": Авраменко пояснив колоритний вислівВідео

13:52

ЗСУ отримали пікап Nissan Navara за сприяння Favbet Foundation

13:44

Емілі Ратаковскі показала чудовий прес і вигуляла стильний образ

13:41

"Будуть провокації РФ на морі й на суші": експерт назвав наслідки бездіяльності Заходу

13:18

Чи є загроза перекидання військ РФ до Харкова: експерт пояснив ситуаціюВідео

13:05

Останнє попередження: вчений СERN закликає до нового підходу в дослідженнях клімату пресс-релиз

13:02

В Україну заходять техніка, артилерія і ППО, скоро будуть новини - Зеленський

12:39

"Вже можна експериментувати": експерт спрогнозував, скільки ще простоїть Кримський містВідео

12:19

Російська актриса і бізнесмен влаштують благодійний вечір на підтримку ЗСУ

12:18

Розпече до +38, частину областей накриють грози: погода в Україні на вихідні

12:00

Їй ніхто не потрібен: Вайкуле розповіла, чому Ротару не приїхала на її фестиваль

11:43

Тренди осені 2023: Андре Тан розповів, що має бути в гардеробі у всіх модниць

11:35

Взяття Мелітополя і "коридору" до Криму: США не вірять в успіх цього року - WP

11:35

Волочкова розповіла, як її потрібно поховати

11:16

130 кілограм і немає зубів: як чоловік Брітні Спірс змінив себе

11:11

У Повітряних силах пояснили активність російських літаків МіГ 17 серпня

10:59

У РФ спалахнула потужна пожежа: горить термінал в порту Новоросійська

10:32

Ситуація на фронтах: воєнному та дипломатичномуПогляд

10:15

Гетманцев заявив про замах на заступника голови податкової служби Євгена Сокура

Реклама
10:15

Приїздив гонець від Путіна: РФ в окупації атакує пропагандою - розвідка Британії

10:04

РФ не має чим прикрити Москву і буде змушена забирати системи ППО з фронту – КоваленкоВідео

09:57

ІНТЕРПАЙП спростовує брехливу інформацію у ЗМІ щодо співпраці із РФ новости компании

09:47

Експерт пояснив, навіщо РФ витрачає дорогі ракети на удари по цивільних ціляхВідео

09:12

Контрнаступ ЗСУ може прискоритися при прориві у Работіно - ISW

09:00

Путін саджає Ердогана та НАТО на шпагат, РФ прагне розвалу західної коаліції - КузанЕксклюзив

08:34

Без батька залишилися дочки-двійнята: на війні загинув молодий розвідник-сапер

08:27

Гороскоп на завтра 19 серпня 2023: Тельцям - удача, Рибам - пити більше рідини

08:22

Перемогою України стане виведення військ РФ і повернення її територій - Держдеп

08:00

Нечувана оптична ілюзія: тільки генії знайдуть капелюх відьми серед кішок

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти