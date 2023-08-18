Вирішальна фаза контрнаступу: ЗСУ вводять у бій елітні бригади – Die Zeit

Україна нещодавно перекинула на фронт всі бригади, навчені і оснащені натовською технікою.

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У Німеччині оцінили темпи контрнаступу ЗСУ / колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр

Український контрнаступ, що почався більше двох місяців тому, вступає у вирішальну фазу, проте поки що Збройним силам України не вдалося прорвати російські рубежі оборони.

"Територія, звільнена в ході нинішньої кампанії, ледь перевищує середній район Німеччини", - йдеться в публікації німецького видання Die Zeit.

Видання пише, що "в останні кілька днів і тижнів українці помітно посилили тиск на глибоко зміцнені російські війська".

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Про посилення тиску ЗСУ також говорить той факт, що Україна нещодавно перекинула на фронт всі бригади, навчені і оснащені натовською технікою, відзначають журналісти.

"В України є ще близько півтора-двох місяців для контрнаступу, тому що саме тоді на значній частині країни починається сльота", - стверджують автори матеріалу.

Також уточнюється, що ЗСУ спираються на сильний артилерійський вогонь і повільно наступаючі частини піхоти.

"Вони або просуваються до російських позицій на бронетехніці, або долають кілометри піших переходів. Ця тактика економить дорогу техніку, таку як танки із Заходу, але призводить до дороговартісних боїв і великої витрати артилерійських боєприпасів", – йдеться в публікації.

Також у матеріалі стверджується, що Україна на сьогодні випускає значно більше артилерійських снарядів, ніж за всю війну.

"Країна на початку наступу отримала багато боєприпасів, але ця перевага буде скорочуватися, і до осені росіяни знову повинні мати явну перевагу у вогневій потужності", — додав військовий аналітик Роб Лі з Інституту досліджень зовнішньої політики США.

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