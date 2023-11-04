Було три "прильоти" : в Мережі розкрили деталі удару по кораблю РФ в Керчі

Стали відомі нові подробиці удару по окупантах РФ у захопленому Криму у суботу, 4 листопада.
Внаслідок удару постраждав малий ракетний корабель окупантів РФ Аскольд проекту 22800 Каракурт. Про це повідомляєь Telegram-канал Николаевский Ванек.
"Зафіксовано мінімум 3 прильоти по малому ракетному кораблю "Аскольд", який стояв південніше Керчі", - йдеться в повідомленні.
Інформацію про приліт суднобудівним заводом у Керчі підтверджує Центр національного опору.
"Влучення по Керченському суднобудівному заводу. Фото звідти пізніше", - йдеться у повідомленні.
Дивіться відео - удар по окупантам у Керчі:
МРК Аскольд: що відомо
Серія російських багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони ВМФ Росії, за іншою класифікацією це малі корвети.
Озброєння:
- 8 пускових установок для ракет "Калібр" і "Онікс";
- АК — 176-універсальна корабельна артустановка;
- Корд - великокаліберний кулемет;
- АК-630 - корабельна автоматична артилерійська установка калібром 30 мм;
- Зенітно-ракетний комплекс Панцир-МЕ: 8 готових ракет + 32 в запасі, дві 30-мм гармати ГШ-6-30.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що потужні вибухи прогриміли в Криму: стало відомо про влучання в корабель РФ. У Керчі була атака на суднобудівний зваод, під удар потрапив корабель окупантів.
Раніше повідомлялося про те, що в окупованому Севастополі вибухнув великий гідрографічний катер Чорноморського флоту РФ, призначений для пошуку морських мін: повалив дим після потужного вибуху.
Нагадаємо, раніше у ВМС назвали втрати ЧФ в результаті удару по кораблях РФ біля берегів Севастополя. Крім корабля отримав пошкодження також військовий буксир РФ.
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