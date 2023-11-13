'Перейшли до активної оборони': в ЗСУ розповіли про результати наступу ворога

Росіяни на Бахмутському напрямку перейшли до активної оборони. В ЗСУ повідомили про обстановку на цьому фасі фронту.

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В ЗСУ розповіли про обстановку на Бахмутському напрямку / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройні сили України

На Бахмутському напрямку російські війська перейшли від пасивної оборони до активних дій, спрямованих на розвідку слабких місць української оборони. Однак на всій лінії зіткнення від Куп’янська до Бахмута армії РФ не вдалося досягти стратегічних успіхів. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"На даній ділянці фронту ворог від оборони перейшов до активної оборони. Намагається відбити позиції, які він втратив попередньо. Наші військовослужбовці за кращої нагоди переходять до атакувальних дій, покращують своє тактичне становище. Так за минулу добу відбили наші воїни 10 атак противника. Це Кліщіївка, Андріївка", – каже Фітьо.

Він також додав, що Сили оборони України помітили підготовку армії Російської Федерації до активних бойових операцій ще перед жовтнем, і цей процес тривав приблизно три місяці. Важливо відзначити, що в той самий час також готувалися і українські Збройні сили.

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"Ми укріплялися, зміцнювали інженерні споруди свої. Підтягували також резерви. І ми бачили, що спершу атаки відбувалися більш активно на Лимано-Куп’янському напрямку, а зараз вони перейшли на Бахмутський напрямок. Тобто противник пробує хоч десь досягти успіхів", – додає Фітьо.

Наступ РФ на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, деякі позиції на Бахмутському напрямку переходять із рук в руки. В ЗСУ розповіли про важкі бої на Бахмутському напрямку.

Також, як повідомив заступник командира штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко, протягом останнього тижня російські окупанти інтенсивно проводять атаки на позиції Сил оборони України в районі Бахмута, створюючи напружену обстановку.

Під час контрнаступальних дій на Донеччині українські військові перетнули залізницю неподалік від Андріївки, яка розташована за 10 кілометрів від Бахмута.

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