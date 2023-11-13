Зрадника Киву засудили до 14 років в'язниці

Екс-депутата забороненої ОПЗЖ, зрадника і проросійського пропагандиста Іллю Киву засудили до 14 років в'язниці за держзраду та інші злочини.
Як йдеться у рішенні Личаківського райсуду Львова, суд визнав колишнього депутата винуватим за статтями про держзраду, публічне використання символіки комуністичного режиму й публічні заклики до агресивної війни.
"Суд остаточно призначив Іллі Киві покарання у виді позбавлення волі строком 14 років з конфіскацією майна", - йдеться у рішенні, опублікованому на сайті суду 13 листопада.відео дня
Розгляд кримінального провадження здійснювався у формі спецсудового провадження за відсутності Киви, оскільки останній переховується від органів слідства на території Росії.
Вирок суду законної сили ще не набрав та протягом тридцяти днів з дня його проголошення може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду.
Ілля Кива
6 березня 2022 року Офіс генерального прокурор оголосив підозру у державній зраді Іллі Киві. Тоді екс-нардепа підозрювали у посяганні на територіальну цілісність України, державній зраді, незаконному поводженні зі зброєю і пропаганді тоталітарних режимів.
Напередодні повномасштабного вторгнення РФ Кива утік за кордон. Невдовзі українські розслідувачі знайшли його імовірну адресу проживання. У матеріалі Bihus.info йшлося про те, що екс-нардеп може жити в елітному котеджному містечку Agalarov Estate в Підмосков'ї поблизу міста Покровського.
Наразі Кива оголошений у міжнародний розшук. В Москві він заробляє на ефірах російських пропагандистів, несучи маячню про Україну та українців. Зокрема, у червні колишній депутат ВР заявив, що в Україні взяли інтерв'ю у "трупа" Буданова. Крім того, зрадник не приховує, що мріє про антиурядові заворушення в Києві.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Путін може перемогти у війні через дискусії у США і вагання Європи - МЗС Литви
- Обрав Дантеса: Monatik прокоментував стосунки з Дорофєєвою
- Армія РФ влучила в авто в Херсоні: поранені мама і 2-місячна дитина, дідусь загинув