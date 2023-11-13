Зрадника Киву засудили до 14 років в'язниці

Судові засідання проходили без участі Киви, оскільки нардеп ще напередодні повномасштабного вторгнення РФ втік з України.

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Кива регулярно виступає на пропагандистських каналах в Росії / Колаж Главреда. Фото: Facebook Іллі Киви, УНІАН

Екс-депутата забороненої ОПЗЖ, зрадника і проросійського пропагандиста Іллю Киву засудили до 14 років в'язниці за держзраду та інші злочини.

Як йдеться у рішенні Личаківського райсуду Львова, суд визнав колишнього депутата винуватим за статтями про держзраду, публічне використання символіки комуністичного режиму й публічні заклики до агресивної війни.

"Суд остаточно призначив Іллі Киві покарання у виді позбавлення волі строком 14 років з конфіскацією майна", - йдеться у рішенні, опублікованому на сайті суду 13 листопада. відео дня

Розгляд кримінального провадження здійснювався у формі спецсудового провадження за відсутності Киви, оскільки останній переховується від органів слідства на території Росії.

Вирок суду законної сили ще не набрав та протягом тридцяти днів з дня його проголошення може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду.

Ілля Кива

6 березня 2022 року Офіс генерального прокурор оголосив підозру у державній зраді Іллі Киві. Тоді екс-нардепа підозрювали у посяганні на територіальну цілісність України, державній зраді, незаконному поводженні зі зброєю і пропаганді тоталітарних режимів.

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ Кива утік за кордон. Невдовзі українські розслідувачі знайшли його імовірну адресу проживання. У матеріалі Bihus.info йшлося про те, що екс-нардеп може жити в елітному котеджному містечку Agalarov Estate в Підмосков'ї поблизу міста Покровського.

Наразі Кива оголошений у міжнародний розшук. В Москві він заробляє на ефірах російських пропагандистів, несучи маячню про Україну та українців. Зокрема, у червні колишній депутат ВР заявив, що в Україні взяли інтерв'ю у "трупа" Буданова. Крім того, зрадник не приховує, що мріє про антиурядові заворушення в Києві.

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