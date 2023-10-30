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Нічна атака на Крим: під удар потрапив ракетно-зенітний полк ППО, 17 окупантів поранено

Анна Ярославська
30 жовтня 2023, 10:28оновлено 30 жовтня, 11:06
Близько третьої години ночі була здійснена ракетна атака по базі російських окупантів поруч з населеним пунктом Оленівка на заході Криму.
Крим, ATACMS
У РФ стверджують, що Крим був атакований ракетами ATACMS / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Вікіпедія, соцмережі

У тимчасово окупованому Крим у ніч на 30 жовтня гриміли вибухи. Російські пабліки вважають, що півострів був атакований ракетами ATACMS. Серед російських військових 17 осіб поранено, пошкоджено 5 одиниць техніки.

Як повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на джерела, близько третьої години ночі була здійснена ракетна атака по цій базі російських окупантів - удар був завданий за місцем дислокації ракетно-зенітного полку ППО Міноборони РФ поруч з населеним пунктом Оленівка на заході півострова.

Оленівка в Криму-карта
Оленівка в Криму - карта / google.com/maps

Стверджується, що поранення отримали 17 російських військовослужбовців, а також були пошкоджені п'ять автомобілів, і одна з машин вже не підлягає відновленню.

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Telegram-канал Baza пише, що "два безекіпажних катери намагалися атакувати порт Севастополя. Один з них був знищений, другий розвернувся і поплив".

"За даними Бази, катери виявили в акваторії Чорного моря близько 3:30 ночі на відстані 8 кілометрів від Севастополя. По надводних безпілотниках відкрили вогонь - в один з них влучили і затопили, другий розвернувся і поплив у невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Також російський Telegram-канал стверджує, що Крим був атакований ракетами.

"Імовірно, ЗСУ випустили ракету дальньої дії ATACMS (їх надають США). Постраждали 17 осіб і 5 одиниць техніки", - передає Baza.

Що кажуть у ВМС ЗСУ

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону не підтвердив, але й не спростував дані про атаку на базу ППО РФ в окупованому Криму цієї ночі. Офіцер закликав дочекатися офіційних повідомлень з цього приводу.

"Слід дочекатися офіційних повідомлень з цього приводу. Що стосується безпосередньо так званого Кримського мосту, то РФ його перекриває через будь-яку небезпеку, коли вони її бачать. Тут нічого нового ми не побачимо", - говорить він.

Також Плетенчук додав, що з приводу бойового застосування - "слід все ж дочекатися офіційних повідомлень на цю тему".

Пізніше в Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що ЗСУ вразили стратегічний об'єкт системи ППО в Криму в ніч на 30 жовтня і знищили С-400 біля Луганська 25 жовтня.

Нічна атака на Крим: під удар потрапив ракетно-зенітний полк ППО, 17 окупантів поранено
Фото: t.me/AFUStratCom

Як повідомляв Главред, у тимчасово окупованому Севастополі в ніч на 30 жовтня було голосно - пролунали вибухи. Місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв заявив, що сили Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників. За інформацією Міноборони РФ, в Чорному морі виявили два безекіпажних катери.

Нагадаємо, ще одне судно окупаційного Чорноморського флоту РФ підірвалося в захопленому Росією Севастополі. Пошкодження в результаті підриву отримав великий гідрографічний катер Володимир Козицький, призначений для пошуку морських мін.

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