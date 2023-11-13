"Здала" студента для ФСБ: у Зеленського вимагають притягнути Фаріон до відповідальності

Представник президента України в АР Крим Таміла Ташева назвала "низькістю та злочином" дії екснардепа Ірини Фаріон, які призвели до того, що у тимчасово окупованому Криму заарештували студента Максима Глібова.
Фаріон опублікувала в інтернеті листа від студента з Криму, який той написав їй, щоб підтримати її позицію щодо української мови. Після цього колишній нардеп опублікувала цей лист, не приховавши ім’я адресанта. У висновку Максима Глібова забрали на допит в Криму співробітники російської ФСБ. Таміла Ташева наголосила, що Фаріон за такі дії потрібно притягнути до відповідальності.
За словами Ташевої, "це ницість, і злочин – викладати на загал повідомлення від людини, яка пише тобі з тимчасово окупованої території".
Вона зазначила, що щодня спілкується з такими громадянами з Криму і здійснює системний моніторинг так званих "судів" над нашими громадянами, які своїми діями "дискредитують" збройні сили країни-агресора Росії.
"Зараз ми знаємо про щонайменше 535 таких "дискредитацій". Дякую всім нашим громадянам за таку сильну українську позицію, впевнена – ви зустрічатимете наші сили безпеки та оборони у Криму першими. Але мені ніколи б і в голову не прийшло виставити в публічний простір особисту переписку, наражаючи людину на небезпеку. Як Представник Президента України в АР Крим буду вчиняти дії, щоб притягнути до відповідальності за означені дії дану громадянку", – зазначила Ташева.
Раніше повідомлялося, що Фаріон "здала" спецслужбам українського студента-патріота в Криму. У тимчасово окупованому Криму заарештували студента Максима Глібова, який написав Ірині Фаріон лист на підтримку її позиції щодо української мови. Екснардеп опублікувала його з своєму Telegram-каналі, завдяки чому, ймовірно, російські спецслужби і звернули увагу на українського патріота.
Зараз студент Максим Глібов, який навчається на першому курсі української філології, перебуває в центрі по боротьбі з екстремізмом при МВС.
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