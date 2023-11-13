"Здала" студента для ФСБ: у Зеленського вимагають притягнути Фаріон до відповідальності

Дії Фаріон, які призвели до затримання окупантами студента в Криму – це "низькість і злочин", наголосила Ташева.

https://glavred.net/ukraine/sdala-studenta-dlya-fsb-u-zelenskogo-trebuyut-privlech-farion-k-otvetstvennosti-10516414.html Посилання скопійоване

У Зеленського вимагають притягнути Фаріон до відповідальності/ колаж: Главред, фото: Главред

Представник президента України в АР Крим Таміла Ташева назвала "низькістю та злочином" дії екснардепа Ірини Фаріон, які призвели до того, що у тимчасово окупованому Криму заарештували студента Максима Глібова.

Фаріон опублікувала в інтернеті листа від студента з Криму, який той написав їй, щоб підтримати її позицію щодо української мови. Після цього колишній нардеп опублікувала цей лист, не приховавши ім’я адресанта. У висновку Максима Глібова забрали на допит в Криму співробітники російської ФСБ. Таміла Ташева наголосила, що Фаріон за такі дії потрібно притягнути до відповідальності.

За словами Ташевої, "це ницість, і злочин – викладати на загал повідомлення від людини, яка пише тобі з тимчасово окупованої території".

відео дня

Вона зазначила, що щодня спілкується з такими громадянами з Криму і здійснює системний моніторинг так званих "судів" над нашими громадянами, які своїми діями "дискредитують" збройні сили країни-агресора Росії.

"Зараз ми знаємо про щонайменше 535 таких "дискредитацій". Дякую всім нашим громадянам за таку сильну українську позицію, впевнена – ви зустрічатимете наші сили безпеки та оборони у Криму першими. Але мені ніколи б і в голову не прийшло виставити в публічний простір особисту переписку, наражаючи людину на небезпеку. Як Представник Президента України в АР Крим буду вчиняти дії, щоб притягнути до відповідальності за означені дії дану громадянку", – зазначила Ташева.

Раніше повідомлялося, що Фаріон "здала" спецслужбам українського студента-патріота в Криму. У тимчасово окупованому Криму заарештували студента Максима Глібова, який написав Ірині Фаріон лист на підтримку її позиції щодо української мови. Екснардеп опублікувала його з своєму Telegram-каналі, завдяки чому, ймовірно, російські спецслужби і звернули увагу на українського патріота.

Зараз студент Максим Глібов, який навчається на першому курсі української філології, перебуває в центрі по боротьбі з екстремізмом при МВС.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.