Пішов за "Москвою": у ЗСУ підтвердили знищення новітнього корабля РФ у Керчі

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські воїни уразили один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту країни-агресорки Росії – носій крилатих ракет "Калібр". Про це Олещук повідомив у Telegram вранці у неділю, 5 листопада.
У тимчасово окупованому Криму у суботу, 4 листопада, пролунали вибухи, окупанти оголошували повітряну тривогу.
Після цього командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук пояснив, що причина вибухів – ракетний удар, який нанесли українські військові по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів російського Чорноморського флоту. Але тоді не було достеменно відомо, чи був знищений корабель.
А вже вранці 5 листопада Олещук підтвердив, що російський корабель таки був знищений. Командувач Повітряних сил коротко зазначив "Підтверджую" у відповідь на опубліковану ним раніше інформацію.
Нагадаємо, росіяни після вибухів у Керчі довго не зізнавалися, що ж там насправді сталося. Спершу російські окупанти намагалися усіх переконати, нібито "частина уламків збитих ракет впала на територію одного із сухих доків".
Але пізно ввечері 4 листопада російське міноборони повідомило, нібито корабель Чорноморського флоту РФ, який перебував на суднобудівному заводі в Керчі, "зазнав пошкоджень".
Удар українських військових по кораблю РФ в Керчі
Вдень у суботу, 4 листопада, у Керчі було чути потужні вибухи. У мережі повідомили, що в Керчі після вибухів виникла пожежа на території суднобудівного заводу "Залив". Призначений окупантами "глава" Криму Сергій Аксьонов підтвердив вибухи в Керчі. За його словами, там нібито працювала ППО, а уламки ракет впали на суднобудівний завод.
Після цього у Повітряних силах натякнули, чим нанесли удар. За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, українські пілоти використали крилаті ракети, щоб атакувати інфраструктуру суднобудівного заводу "Залив" в окупованій Керчі. Він також натякнув, що при атаці ймовірно були використані ракети SCALP французького виробництва.
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