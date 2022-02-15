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"У Росії є два варіанти": в Україні попередили Путіна через визнання "ЛДНР"

15 лютого 2022, 18:56

МЗС закликає Москву зайняти конструктивну позицію для досягнення прогресу в рамках існуючих переговорних форматів.

ЛДНР, війна, Донецьк,
ЛДНР / Reuters

Визнання Росією "ЛДНР" означатиме її свідомий вихід з Мінських домовленостей.

Як заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню ситуації в Україні.

"Визнання т. зв. "ЛДНР" не матиме жодних правових наслідків. Росії не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях в Луганській і Донецькій областях за "незалежні суб'єкти", так само як і приховати свою участь в якості сторони збройного конфлікту на Донбасі", - заявив він.

Підтримка президентом Росії постанови Держдуми РФ матиме набагато ширші руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку і глобальної безпеки, заявили в українському МЗС.

"Тому Росія має вибір: або йти шляхом деескалації і дипломатичного діалогу, або відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародного співтовариства", - заявив Ніколенко.

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МЗС закликає Москву зайняти конструктивну позицію для досягнення прогресу в рамках існуючих переговорних форматів.

"В іншому випадку Росія буде нести повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей і процесу мирного врегулювання збройного конфлікту", - додав Ніколенко

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Визнання "ЛДНР"

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Київ розглядає два варіанти щодо подальших переговорів щодо Донбасу. Йдеться про участь у процесі США і діалозі з російським главою держави Володимиром Путіним. Прямі переговори президентів підтримують і на Заході.

Також в ЄС висловили побоювання, що окупований Донбас приєднається до РФ. Регіони, які контролюються російськими бойовиками "ДНР" і "ЛНР", стають все ближче до Росії. Тому існує ризик поступового практичного приєднання захоплених районів до Російської держави.

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