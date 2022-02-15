Означатиме вихід РФ з "Мінська": Кулеба заявив про наслідки для Кремля у разі визнання "ЛДНР"

Якщо Росія визнає "ЛДНР" – це означатиме її вихід з "Мінська" / Reuters

Якщо Росія визнає окуповані райони Донецької і Луганської областей так званими "незалежними республіками", це матиме для неї наслідки. Такі дії означатимуть її вихід з Мінських угод.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу. Він зазначив, що позиція України залишиться незмінною.

"Хочу ще раз нагадати незмінну позицію України: у разі ухвалення рішення про визнання "ЛДНР", Росія де-факто і де-юре вийде з Мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками", – заявив Кулеба.

Міністр додав, що Україна уже попередила про свою позицію усіх партнерів.

У Держдуму Росії уже були подані два проєкти звернення про визнання "ЛДНР". Перший ініціювали комуністи, другий – внесла партія "Єдина Росія".

Реклама

Раніше в Офісі президента також заявили, що визнання Росією "ЛДНР" буде відмовою від "Мінська". Як заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, якщо Держдума Росії проголосує за проєкти постанов, спрямовані на будь-яке визнання Москвою російських утворень "ДНР" та "ЛНР" на окупованому Донбасі, ситуація сигналізуватиме про фактичну відмову російської держави від Мінських угод.

Також раніше Дмитро Кулеба заявив, що офіційний Київ готовий до виконання Мінських угод, однак реалізації домовленостей не буде, якщо Росія продовжить дотримуватися їх запуску в інтересах Москви. Прямий діалог з окупаційними адміністраціями "ЛДНР" виключений, і це є принциповою позицією України, зазначив очільник українського МЗС.

Вас також може зацікавити: