У РФ нестача снарядів, але розслаблятися не можна: експерт розкрив підступ

Противник активізував на полі бою роботу безпілотників. Це безпосередньо пов'язано з нестачею у ворога артилерії.

https://glavred.net/ukraine/u-rf-nehvatka-snaryadov-no-rasslablyatsya-nelzya-ekspert-raskryl-podvoh-10505713.html Посилання скопійоване

ЗСУ просуваються вперед / Колаж Главреда. Фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 1 окремий батальйон морської піхоти.

Російські окупанти навчилися непогано компенсувати брак артснарядів, тому анонсована в ЗМІ нібито передача Північною Кореєю Росії "мільйонів боєприпасів", яка насправді покриє лише 20% від усіх військових потреб ЗС РФ, навряд чи матиме новий ефект на полі бою.

Як розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський, нестачу в снарядах ворог компенсує БПЛА і, відповідно, підвищенням точності артилерійських пострілів.

За словами Киричевського, влітку росіяни утричі зменшили настріл снарядів на добу і почали стріляти точніше. У вересні обидві сторони відстрілювали всього 40 тисяч боєприпасів.

відео дня

Російські артилеристи вчаться маневрувати, тому їх стане складніше знищувати.

"Судячи з усього, найголовніша проблема і загроза, яку нам доведеться очікувати в плані Росії і снарядів, то це не додаткові домовленості з Північною Кореєю, а те, що росіяни почнуть стріляти точніше своєю артилерією", - пояснив Киричевський.

Хто такий Іван Киричевський Іван Киричевський-журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації в Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Війна в Україні - останні новини

Українські військові ще просунулися на Бахмутському напрямку і знищили купу російської техніки. Важкі бої тривають в районі Андріївки та залізниці.

Як писав The New York Times, тепер крім російських мінних полів, великої кількості живої сили противника, складної мережі траншей ЗСУ зіткнулися зі ще однією перешкодою на шляху звільнення територій - новою російською тактикою ведення боїв.

Нещодавно ЗСУ відзвітували про звільнення Роботиного, Кліщіївки та Андріївки. Разом з тим, судячи зі зведень Генштабу, ворог постійно атакує залишені позиції. Хоча штурми ЗС РФ переважно безуспішні.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.