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Пентагон передасть Україні зброю, яку відібрали в Ірану - CNN

Дмитро Відоменко
4 жовтня 2023, 19:46 оновлено 4 жовтня, 19:48
Українська армія найближчим часом зможе отримати тисячі конфіскованої іранської зброї і патронів від США, повідомляють американські журналісти.
Пентагон, Іран, зброї
Пентагон хоче передати Україні зброю з Ірану - CNN / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

ВСУ можуть отримати тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї і боєприпасів від США. Про це повідомляє американський телеканал СNN з посиланням на власні джерела.

Згідно з наявними даними, командування армії США збирається оголосити про це рішення вже на нинішньому тижні.

"США передадуть Україні тисячі конфіскованої іранської зброї і патронів, що може допомогти частково усунути гостру нестачу, з якою стикаються ЗСУ, які очікують додаткових грошей і техніки від США і їх союзників", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляє джерело, на даний момент залишається неясним, які юридичні сили США залучили для передачі зброї, адже ООН вимагає, щоб конфіскована зброя була знищена або відкладена.

"Адміністрація Байдена вже кілька місяців розмірковує над тим, як законно відправити зброю українцям", – говорить джерело.

Протистояння України та Ірану

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що проти іранського режиму, який постачає зброю РФ, яка вбиває мирних українців, необхідно діяти більш жорстко.

Представник ОП впевнений в тому, що Україна доведе до кінця відносини з Іраном і в майбутньому буде більш правильно будувати відносини з подібними країнами.

До того міністр закордонних справ Іран Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав поставки дронів Росії. За його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни і в невеликих кількостях

"Про безпілотники - це правда. Ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", — передає словами чиновника IRNA.

За його словами, Іран попросив у міністра закордонних справ Дмитра Кулеби докази того, що Росія використовує іранські дрони проти України.

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новини США Іран Пентагон війна Росії та України
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