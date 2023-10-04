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NYT: Росія змінила тактику боїв, для ЗСУ - це нова перешкода

Яна Ставська
4 жовтня 2023, 15:40 оновлено 4 жовтня, 15:54
Росіяни використовують стару тактику часів СРСР, але в деяких випадках вона має успіх.
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ЗСУ просуваються вперед / Колаж Главреда. Фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Тепер окрім російських мінних полів, великої кількості живої сили противника, складної мережі траншей ЗСУ зіткнулися зі ще однією перешкодою на шляху звільнення територій - новою російською тактикою ведення боїв.

Як пише The New York Times, російські війська спершу відступають, а потім завдають удару у відповідь. Це давня військова тактика, відома як "гнучка оборона".

Щоб реалізувати цю тактику, російські війська відступають на другу лінію позицій, заохочуючи українські війська просуватися вперед, а потім завдають удару у відповідь, коли сили противника вразливі - або під час руху по відкритій місцевості, або після прибуття українських захисників на недавно залишені російські позиції.

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Ціль полягає в тому, щоб не дати українським військам фактично захопити позицію і використовувати її як плацдарм для подальшого наступу. Повідомляється, що саме це Україна змогла успішно реалізувати в селі Роботине Запорізької області, що стало її найбільшим проривом за останні тижні.

"Той, хто обороняється, відступає, завдаючи втрат тому, хто атакує, щоб мати можливість підготувати нападників до вирішальної контратаки", - розповів старший науковий співробітник з досліджень наземних воєн в Міжнародному інституті стратегічних досліджень Бен Баррі.

На думку українських чиновників і військових експертів, ця тактика є лише одним з декількох факторів, які перешкоджають швидшому прогресу. Вони також посилаються на використання Москвою щільних мінних полів, мереж траншей і танкових загороджень, а також на небажання союзників по НАТО постачати сучасні винищувачі і зброю великої дальності на ранньому етапі війни.

Можливо, пише видання, найсерйознішою проблемою для ЗСУ є відсутність паритету по артилерійських вистрілах.

Гнучка оборона - це не нова тактика, зазначив Баррі. СРСР використовував її під час "Курської битви". Росія, підсумовує експерт, вже якийсь час застосовує її в Україні, особливо для того, щоб перешкодити контрнаступу цього літа.

Бої за Роботине

Деякі висновки щодо тактики росіян були зроблені завдяки аналізу бойових дій в районі Роботиного, де, на думку Інституту вивчення війни (ISW), ЗС РФ "проводили успішні обмежені тактичні контратаки".

Оборонна "стратегія" Москви почне давати збій, як тільки ми побачимо, як окупанти почнуть відступати на більш ніж кілька сотень метрів за раз - тоді українські механізовані підрозділи наберуть достатній імпульс для наступу, йдеться у матеріалі NYT.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ почався влітку. За цей час українським бійцям вдалося подекуди прорвати максимально захищену ровами та мінами оборону окупантів та впритул підійти до головних логістичних шляхів ворога.

Бої тривають під Бахмутом, на Мар'їнському напрямку, а також у Запорізькій області.

Нещодавно ЗСУ відзвітували про звільнення Роботиного, Кліщіївки та Андріївки. Однак, судячи зі зведень Генштабу, ворог постійно атакує залишені позиції. Хоча штурми ЗС РФ переважно безуспішні.

Ще у липні аналітики пояснили, чому контрнаступ ЗСУ не може бути швидким - зокрема, тому що українське командування намагається зберегти якомога більше життів солдатів.

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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