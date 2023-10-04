'Ситуація пекельна': ЗСУ потужно просунулись на Бахмутському напрямку

Українські військові просунулись на Бахмутському напрямку на декілька сотень метрів та знищили ворожу техніку.

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ЗСУ просунулись на Бахмутському напрямку / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Українські військові просунулись на Бахмутському напрямку та знищили купу російської техніки. Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі Еспресо.

Захисники України змогли просунутись на декілька сотень метрів. Важкі бої тривають в районі Андріївки та залізниці. Там дуже замінована територія, окупанти кинули туди всі резерви.

"На Бахмутському напрямку ситуація пекельна й складна, але контрольована. Натиск з боку РФ шалений. Українські військові втримали позиції та навіть просунутись на декілька сотень метрів вперед", — сказав Євлаш. відео дня

Російські окупанти 80 разів обстріли Макіївку. Саме там росіяни намагаються прорватись.

"Раніше вони застосовували подібну тактику поблизу Новоєгорівки, де аналогічні спроби ворога були зупинені українськими військовими", — зазначив речник.

ЗСУ знищили техніку на Бахмутському напрямку:

дві самохідні гармати "Піон";

РСЗВ "Град";

шість гармат Д-30;

одна гармата Д-20;

три "Мста-Б";

САУ "Нона-С";

Гвоздика",

п'ять авто;

чотири склади з боєприпасами;

FPV дрони;

три БпЛА "Ланцет";

три БпЛА Zala.

Ситуація в Бахмуті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш вказав, що в районі залізниці біля Бахмута Донецької області йдуть дуже важкі бої - лоб в лоб. На північному фланзі міста російські окупанти намагаються зупинити наступ ЗСУ.

Також у міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що російська армія здатна оборонятися, але не може наступати. Тож усі спроби окупантів повернути звільнені українськими захисниками території під Бахмутом та Оріховим провалилися.

До цього президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові звільнять Бахмут Донецької області та два інших ключових міста від російської окупації.

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