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Росіяни пішли у штурм позицій ЗСУ біля Андріївки та Вербового: чим закінчилось

Яна Ставська
2 жовтня 2023, 22:29 оновлено 2 жовтня, 22:29
Російські окупанти зосередилися на поверненні утрачених позицій за будь-яку ціну.
Росіяни пішли у штурм позицій ЗСУ біля Андріївки та Вербового: чим закінчилось
ЗСУ відбили усі атаки противника / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 53 окрема механізована бригада

Російські окупанти намагались відвоювати утрачені позиції в районі Андріївки, однак штурм провалився. Агресор завдав авіаударів по вже звільненій Кліщіївці Бахмутського напрямку.

Протягом доби ворог ходив в атаки на шести напрямках фронту, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

ЗСУ відбили атаку РФ в районі Макіївки Луганської області, ворог вдарив по місту з артсистем.

відео дня

На Авдіївському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі східніше Степового Донецької області.

Також зафіксовано провальні атаки противника в районі Мар'їнки, Новомихайлівки, Старомайорського, Рівнополя Донецької області. На Запорізькому напрямку - в районі західніше Вербового.

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Раніше у військах "Таврії" констатували, що російські окупанти за останні кілька днів збільшили кількість атак удвічі.

Ворог намагався повернути позиції в районі Роботиного, тиснув у районі Вербового, Новоселівки й Степового Запорізької області.

У цих боях ЗС РФ втрачають багато техніки й живої сили. Загальні втрати противника на Таврійському напрямку склали ще -306 окупантів.

У командуванні ЗСУ також помітили активізацію нових підрозділів ворога на Мар'їнському напрямку.

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