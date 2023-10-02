Росіяни пішли у штурм позицій ЗСУ біля Андріївки та Вербового: чим закінчилось

Російські окупанти намагались відвоювати утрачені позиції в районі Андріївки, однак штурм провалився. Агресор завдав авіаударів по вже звільненій Кліщіївці Бахмутського напрямку.
Протягом доби ворог ходив в атаки на шести напрямках фронту, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
ЗСУ відбили атаку РФ в районі Макіївки Луганської області, ворог вдарив по місту з артсистем.
На Авдіївському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі східніше Степового Донецької області.
Також зафіксовано провальні атаки противника в районі Мар'їнки, Новомихайлівки, Старомайорського, Рівнополя Донецької області. На Запорізькому напрямку - в районі західніше Вербового.
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Раніше у військах "Таврії" констатували, що російські окупанти за останні кілька днів збільшили кількість атак удвічі.
Ворог намагався повернути позиції в районі Роботиного, тиснув у районі Вербового, Новоселівки й Степового Запорізької області.
У цих боях ЗС РФ втрачають багато техніки й живої сили. Загальні втрати противника на Таврійському напрямку склали ще -306 окупантів.
У командуванні ЗСУ також помітили активізацію нових підрозділів ворога на Мар'їнському напрямку.
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