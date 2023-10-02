Росіяни пішли у штурм позицій ЗСУ біля Андріївки та Вербового: чим закінчилось

Російські окупанти зосередилися на поверненні утрачених позицій за будь-яку ціну.

https://glavred.net/ukraine/rosiyani-pishli-u-shturm-poziciy-zsu-bilya-andrijivki-ta-verbovogo-chim-zakinchilos-10505164.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбили усі атаки противника / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 53 окрема механізована бригада

Російські окупанти намагались відвоювати утрачені позиції в районі Андріївки, однак штурм провалився. Агресор завдав авіаударів по вже звільненій Кліщіївці Бахмутського напрямку.

Протягом доби ворог ходив в атаки на шести напрямках фронту, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

ЗСУ відбили атаку РФ в районі Макіївки Луганської області, ворог вдарив по місту з артсистем.

відео дня

На Авдіївському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі східніше Степового Донецької області.

Також зафіксовано провальні атаки противника в районі Мар'їнки, Новомихайлівки, Старомайорського, Рівнополя Донецької області. На Запорізькому напрямку - в районі західніше Вербового.

Війна в Україні - останні новини

Раніше у військах "Таврії" констатували, що російські окупанти за останні кілька днів збільшили кількість атак удвічі.

Ворог намагався повернути позиції в районі Роботиного, тиснув у районі Вербового, Новоселівки й Степового Запорізької області.

У цих боях ЗС РФ втрачають багато техніки й живої сили. Загальні втрати противника на Таврійському напрямку склали ще -306 окупантів.

У командуванні ЗСУ також помітили активізацію нових підрозділів ворога на Мар'їнському напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.