'На руку Путіну': Зеленський назвав серйозні ризики замороження війни для України

Пауза у війні буде вигідною лише Путіну і дасть йому час підготуватися до нової агресії, сказав президент України.

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Зеленський розповів про небезпеку замороження війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, скріншот з відео виступу, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського

Перерва у війні є "серйозним викликом і проблемою" для України та Європи. Замороження війни фактично буде паузою для російського диктатора Путіна, щоб накопичити сили. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю Cinque minuti.

"Ця пауза буде на руку Путіну, буде те саме, що було після 2014-го, коли заморожений конфлікт їм дав можливості наростити сили, накопичити зброю, а потім вторгнутися до України. Він може зробити те саме", - сказав президент.

За його словами, заяви про замороженні війни чи "припинення вогню" звучать із різних ЗМІ та від політиків, однак пауза у війні буде вигідною лише для Путіна. За цей час Росія зможе накопичити сили та підготуватися до подальших агресивних дій. Зеленський зазначив, що "ми таке вже проходили" після окупації Криму і частини Донбасу.

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"Це не пауза у війні, це пауза для Путіна. Для нього потрібна пауза, щоб накопичити сили. Ми бачимо у них великий дефіцит у ракетах. Їх пробують купити в Ірані і вже взяли в Північній Кореї. У них є дефіцит з артилерійськими снарядами. Вони їх беруть у Північній Кореї. Дрони виготовляють і купують в Ірані", - зазначив він.

Крім цього, Зеленський зауважив, що окупанти втратили досвідчених військових під час боїв на території України, яких тепер Росії бракує.

"Ці люди загинули. І зараз ми бачимо по тому контингенту, який приходить до нас, на нашу землю і воює з нами, навіть ті, що потрапляють в полон ми бачили, що є люди, які навіть були не підготовлені місяць", - наголосив президент.

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.

Ризик замороження війни в Україні

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що пропозиція РФ про замороження війни в Україні є безумством. Він наголосив, що Україна не погодиться на жодні компроміси з Москвою.

Також замороження війни в Україні становить велику загрозу, що може перерости в більш криваву та масштабну війну в майбутньому. Військовий експерт Валентин Бадрак підкреслив, що ця загроза є реальною, особливо якщо Київ не матиме підтримки з боку Європи та Вашингтону.

Крім цього, Захід поступово зменшує підтримку України, тоді як Росія шукає слабкі місця для прориву. Успіхи РФ можуть мати катастрофічні наслідки для України. У таких умовах заморожування війни може виявитися не найгіршим варіантом, заявив політолог Андрій Золотарьов.

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