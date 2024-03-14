У Німеччині вбили 27-річну українку: її мати та маленька донька зникли

У Німеччині вбили 27-річну біженку з України, яка місяць тому народила дитину. Її малюк і мати зникли.
Як пише німецьке видання Bild, перехожий виявив тіло жінки зі слідами насильницької смерті в районі Баден-Вюртенберг на військовому пункті пропуску на річці. Убитою виявилася громадянка України. Розтин виявив, що жінку вбили.
Відомо, що українка жила з маленькою донькою та своєю 51-річною мамою в будинку для біженців. Обидві жінки зникли минулого понеділка. Тіло 27-річної знайшли в четвер.
Останнім часом українка подорожувала з мамою та дитиною.
За словами представника поліції, матір загиблої - 51-річну Марину Стеценко - вважають головним свідком як у смерті жінки, так і в пошуках немовляти.
Справу розслідують правоохоронці.
У поліції також розшукують свідків події.
Скільки українських біженців у Німеччині
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до середини лютого 2024 року в Німеччину приїхали майже 1,143 млн українських біженців, із них 682 тисячі - жінки та дівчатка, приблизно 458 тисяч - чоловіки та хлопчики, а майже 350 тисяч - неповнолітні.
Майже половина з них проживають у трьох найбільших федеральних землях - Північному Рейні - Вестфалії, Баварії та Баден-Вюртемберзі, передає агенція AFP з посиланням на Центральний реєстр іноземців.
Близько 321 тисячі українських біженців, які прибули до ФРН після початку війни, через два роки в ній більше не живуть. При цьому немає статистичних даних, скільки з них повернулися в Україну, а скільки - переїхали в інші країни.
У школах Німеччини навчаються майже 219 тисяч дітей і підлітків з України.
Якщо Україна програє війну, кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, і Німеччина буде однією з країн їхнього призначення. Такі прогнози німецького федерального уряду опублікувала газета Welt am Sonntag.
Як повідомляв Главред, жорстоке вбивство української біженки сталося в Норвегії. У готелі для біженців виявили тіло 30-річної громадянки України. У її вбивстві підозрюють 30-річного азербайджанця, з яким вона проживала. У жінки залишилася дитина.
Нагадаємо також, у польському місті Гожув сталося жорстоке вбивство - чоловік застрелив 26-річну українку через те, що дівчина не захотіла з ним зустрічатися. Убивство сталося в громадській пральні. У місцевій поліції повідомляють, що чоловік діяв свідомо. Свідками трагедії були інші працівники пральні.
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