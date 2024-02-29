'Буде шалена і кривава війна': Бадрак оцінив загрозу замороження війни

Загроза заморожування війни в Україні є дуже великою, зазначив військовий експерт Валентин Бадрак.

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Ризик замороження війни в Україні є дуже великим / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Сухопутні війська ЗС України

Загроза заморожування війни в Україні існує і є дуже великою. Заморожування війни виллється у більш криваву і масштабну війну. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

"Дуже велика загроза. Багато чого залежить від позиції Вашингтону. Втім, якщо Європа буде нас підтримувати на повну силу, Київ на це не погодиться. І це буде правильно", - наголосив експерт.

Бадрак зауважив, що заморожування війни може призвести до ще кривавішої та масштабнішої війни у майбутньому, можливо через два роки. Проте тоді російська армія матиме значні ресурси, включаючи підготовлених бійців та техніку з країн-партнерів, таких як Іран, Північна Корея та Китай.

"Західні спецслужби говорять про 3-5 років, але вони просто не розуміють Росію і керуються своїми критеріями. А ми Росію знаємо краще: півтора-два роки потрібно РФ на відновлення потенціалу і початку нової війни", - зауважив він.

За його словами, окупанти вже не будуть йти в Україну колонами з парадною формою та оркестром. Росія краще підготується до війни.

"Це буде шалена війна, коли російська армія матиме щонайменше 2 мільйони підготовлених людей і велику кількість техніки: іранської, північнокорейської та китайської. Всім цим країнам це буде вигідно", - додав Бадрак.

Дивіться відео чату з військовим експертом Валентином Бадраком:

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Ризик замороження війни

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що пропозиція РФ про замороження війни в Україні є безумством. Він наголосив, що Україна не погодиться на жодні компроміси з Москвою.

Також Захід поступово зменшує підтримку України, тоді як Росія шукає слабкі місця для прориву. Успіхи РФ можуть мати катастрофічні наслідки для України. У таких умовах заморожування війни може виявитися не найгіршим варіантом, заявив політолог Андрій Золотарьов.

Як повідомляв Главред, війна в Україні може перейти в стадію заморозки через повільну та недостатню допомогу від Заходу, який боїться розпаду РФ, зазначив генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

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