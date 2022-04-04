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"У нас дітей ґвалтують, жінок": вчителька і сестра Козака просять чиновника Путіна допомогти зупинити війну

4 квітня 2022, 12:20

Заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак виріс у селі Бандурове Кіровоградської області.

Сестра Дмитра Козака
Сестра Дмитра Козака просить його допомогти зупинити війну Росії проти України / Скріншот відео Obozrevatel на YouTube

Вчителька і двоюрідна сестра заступника глави Адміністрації президента РФ Дмитра Козака просять його зробити все можливе, щоб зупинити війну. Вони живуть в Україні у тому ж селі у Кіровоградській області, де виріс він сам. Двоюрідна сестра російського чиновника розповіла про кошмари і жахи війни і попросила його про допомогу. Жінка нагадала, що на цій землі похована його бабуся. Стоячи біля могили бабусі, сестра знову закликала його докласти зусиль для припинення бойових дій.

У опублікованому Obozrevatel відео на YouTube вчителька Наталія Гаврилівна розповіла, що вчила Козака Дмитра з 5-го класу. Жінка була класним керівником майбутнього соратника Путіна. Однокласники та односельці звали його Мітя.

Дмитра Козака називають куратором політики Кремля щодо України / УНИАН

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Вчителька не розуміє, чому йде війна Росії проти України, і як її колишній учень опинився в "протилежному таборі".

"Мітя, я все вам намагалася пояснити, щоб ви розуміли. Поясни тепер мені, дитино: що це за війна? Кому вона потрібна? На коліна б перед усією Україною встала - і просила б вибачення, що щось я не додала тобі у вихованні, щось упустила... Я не знаю, що сказати більше. Я не розумію цієї війни. І не можу зрозуміти, що ти - в протилежному таборі - іншому, ніж той, де твої однокласники, наші односельці і я теж!" - плачучи сказала жінка.

До Козака звернулася і його двоюрідна сестра. Вона, як і раніше живе в селі, де виріс Козак. Жінка розповіла про жахи, які творять російські військові, і попросила його докласти зусиль для того, щоб закінчилася війна.

читайте такожЗ'явилися фото окупантів-бурятів, які ґвалтували, катували та розстрілювали людей у Бучі"У нас війна. Якщо ти можеш якось допомогти нам, щоб у нас закінчилася війна... У нас дітей ґвалтують, жінок ґвалтують... Побили всі міста. Будинків немає. Людям нікуди піти. Їдуть, хто куди бачить. Дуже у нас важко... Якщо ти можеш чимось допомогти нам - допоможи!"- сказала жінка.

Вона нагадала своєму двоюрідному братові, що на українській землі поховані його предки, бабуся. Стоячи біля могили бабусю жінка знову попросила Козака зробити все, щоб зупинити насильство і вбивства людей в Україні.

Злочини російських військ в Україні

Російський президент Володимир Путін 24 лютого оголосив війну Україні. На територію держави з Росії та Білорусі зайшли війська. Військові об'єкти, житлові будинки та квартали обстрілюються ракетами, авіабомбардуваннями та артилерією. Гинуть мирні жителі.

Російські окупанти скоюють шокуючі злочини. У Харкові загарбник тиждень ґвалтував дівчину. Потім він убив її тяжкохвору матір.

31-річна харків'янка в жаху розповіла про зґвалтування російським військовим у селі Мала Рогань під Харковом, яке окупанти захопили після початку війни.

У Бучі поховали 350 убитих російськими загарбниками людей. Тіла загиблих збирають по місту. Багато людей поховані у дворах і городах.

На території церкви Андрія Первозванного у Бучі окупанти вирили братську могилу, де залишали тіла вбитих людей. Попередньо відомо, що поховали 67 українців. Тіла деяких з них не вдалося ідентифікувати.

viber
Кремль Дмитро Козак Кіровоградська область війна Росії та України
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