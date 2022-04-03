Окупант тиждень ґвалтував українку і зізнався їй у коханні - отримавши відмову, він застрелив її стару матір

Окупант тиждень ґвалтував Українку і зізнався їй у коханні / Reuters

В Харкові російський загарбник більше тижня знущався над місцевою мешканкою, а потім зізнався їй у коханні.

Після того, як вона відмовилася виїжджати з напівзруйнованого міста, адже доглядала за хворою матір'ю, окупант вирішив застрелити стареньку, поділилася Віра Хвуст, подруга постраждалої дівчини.

Їй всього 29, і все життя вона жила поруч з мамою. Останні три роки старенька була тяжкохворою, навіть не піднімалася з ліжка. Любов доглядала за нею і вирішила не їхати з міста (не знайшлося потрібного для мами транспорту), навіть коли до його околиць наблизилися росіяни.

"За кілька днів, коли в їх під'їзді вже була діра, у квартиру влетіли три гниди. Вони винесли їжу, яка була, і один з них залишився. Люба пережила насильство", - зазначила Хвуст.

Рашистський солдат ґвалтував українку більше тижня, а потім зізнався їй у коханні.

"Ця гнида ґвалтувала Любу більше тижня. А потім почав зізнаватися у великій любові і сказав, що хоче відправити її подалі від війни. Люба відмовилася, мовляв, мати хвора, вона її не кине. І тоді це лайно, на очах у тендітної жінки, пристрелило немічну стареньку", - розповіла Хвуст

читайте такожПід Києвом окупант убив чоловіка і по-звірячому зґвалтував його дружинуЗа її словами, героїня цієї історії змогла вирватися зі свого власного пекла і знаходиться на півдорозі в реабілітаційний центр. Звідти її переправлять у безпечне місце за кордон.

Раніше ми повідомляли, що в Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія (несправжнє ім'я) розповіла, як над нею знущалися п'яні російські окупанти.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

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