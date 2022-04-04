Супутник зафіксував у Бучі братську могилу гігантських розмірів/ Фото Reuters

В Бучі на території церкви Андрія Первозванного окупанти викопали величезну братську могилу, куди скидали тіла вбитих українців.

Знімки братської могили зробила за допомогою супутника американська компанія Maxar Technologies, пише Reuters. Розміри траншеї, яку вирили російські загарбники, становлять 45 футів (13,7 м).

Згідно з даними Maxar Technologies, перші ознаки розкопування території, де потім з’явилася братська могила, були зафіксовані 10 березня.

Зазначається, що Reuters не зміг одразу перевірити зображення.

Біля церкви у Бучі в братській могилі поховали 67 вбитих українців, деяких із них не вдалося ідентифікувати.

Братська могила в Бучі, де були поховані 67 вбитих окупантами українців/ фото Maxar

Братська могила в Бучі/ фото Maxar

Нагадаємо, після звільнення Бучі, Гостомеля, Ірпеня та інших українських населених пунктів від росіян відкрилися страшні звірства, які вчиняли там російські загарбники за час окупації. Там виявили багато тіл мирних мешканців, частину з яких не просто вбили, а закатували. Будинки та інша інфраструктура навколо просто зруйновані.

Раніше повідомлялося, що в Бучі матері довелося ховати просто у дворі жорстоко вбиту росіянами доньку. Жінку російські окупанти застрелили біля її будинку – випустили кулю, коли вона вийшла за хвіртку подивитися на колону техніки, думаючи, що це йдуть українські військові.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять Книгу катів, у якій будуть зафіксовані усі російські окупанти, котрі вчиняли воєнні злочини проти українців.

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