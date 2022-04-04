У Бучі уже поховали 350 вбитих окупантами людей: в ритуальній службі кажуть, що це лише початок

У Бучі уже поховали 350 вбитих окупантами людей/ Скрін з відео

У Бучі, яка була звільнена від російських загарбників, уже знайшли і поховали близько 350 тіл вбитих окупантами українців.

Про це розповіли у місцевій ритуальній службі. При цьому керівник і працівники служби зазначили, що це ще не кінець – пошуки і поховання людей продовжуються, повідомляє Суспільне.

"Ми не встигаємо. Ще як мінімум 20 адрес ще є на завтра. Багато людей поховані в городах, на подвір'ях. Точної кількості ми не можемо визначити. Ще нема списків усіх. Принаймні, ми поховали приблизно 350 осіб", – каже працівник Сергій.

Як розповів начальник ритуальної служби Бучанської громади Сергій Капличний, лише на вулиці Яблунській були знайдені 15 тіл загиблих.

"Зібрали 15 тіл на вулиці Яблунській, із зав'язаними руками та застрелені в голову. Знайдено тіл сьогодні (3 квітняю – ред.) 30", – сказав він.

Також Капличний розповів, що під час окупації росіяни не дозволяли людям ховати загиблих, казали, нібито "зараз холодно, то ще полежать".

Нагадаємо, раніше були оприлюднені супутникові знімки гігантської братської могили, яку вирили російські загарбники в Бучі на території церкви Андрія Первозванного, щоб ховати там тіла вбитих ними українців.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять Книгу катів, у якій будуть зафіксовані усі російські окупанти, котрі вчиняли воєнні злочини проти українців.

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