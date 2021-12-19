У Байдена є кілька тижнів, щоб запобігти вторгненню Росії в Україну-CNN / Фото Reuters

Президент США Джо Байден доручив адміністрації використовувати всі інструменти, щоб запобігти нападу Росії на Україну. Вирішили швидко діяти після перших даних, які надійшли восени від американських розвідників.

Як повідомляє CNN з посиланням на джерела, Байден побоюється повторення помилок, допущених у 2014 році. Тоді США і Європу несподівано застала окупація Росією Криму. Тому, за словами джерел, кроки адміністрації Байдена дуже продумані.

"Однак ми маємо всього 4 тижні, щоб це зробити (запобігти атаці Росії – ред.), – кажуть джерела.

Зазначається, що санкції, які Вашингтон розробляє на випадок можливих військових дій, були б непосильними і негайними. За інформацією видання, вони б завдали значної шкоди російській економіці.

Додамо, що санкції 2014 року були спрямовані на стримування середньострокового і довгострокового розвитку конкретних російських державних фірм.

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Видання нагадало, що, коли Байден обіймав посаду віцепрезидента США у 2014 році, американську владу розкритикували, бо та не передбачила окупацію Криму. Тоді Байден нібито хотів озброїти Україну і запровадити дуже суворі санкції. Однак не вдалося через наполягання президента Барака Обами.

Американські чиновники запевняють, що тепер глава Білого дому вирішив зробити все інакше. Колишній високопоставлений чиновник НАТО зазначив, що у 2014 році він "не бачив такого ж рівня координації" в роботі американських служб. Водночас зазначив, що відтоді можливості російської армії теж змінилися.

Переговори Байдена і Путіна 7 грудня 2021 У вівторок, 7 грудня 2021 року, відбулися переговори президентів США та Росії - Джо Байдена і Володимира Путіна. Онлайн-саміт лідерів США та Росії тривав понад дві години. За результатами переговорів Байдена і Путіна Білий дім випустив короткий реліз. Зокрема, у Байдена заявили, що президент США "ясно дав зрозуміти, що США та союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації" в Україні з боку Росії. Байден також закликав до деескалації й повернення до дипломатії. Крім того, президент США заявив, що в разі ескалації в Україні США нададуть Києву додаткову військову допомогу. У Білому домі також повідомили, що Байден не давав Путіну гарантій, що Україна залишиться поза НАТО. Пізніше радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван розповів на брифінгу, що під час розмови глава Білого дому попередив господаря Кремля про наслідки вторгнення в Україну. На запитання журналістів про конкретні наслідки, з якими зіткнеться РФ, Салліван відповів, що США сьогодні "готові зробити те, що не зробили в 2014 році". У Путіна після переговорів з Байденом заявили, що переважне місце в розмові зайняла "проблематика, пов'язана з внутрішньоукраїнською кризою і відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей". В цілому, як зазначили в Кремлі, розмова була відвертою і мала діловий характер. Через день після телефонної розмови з главою РФ президент США заявив, що хоче скликати зустрічі між союзниками по НАТО і Росією, щоб обговорити претензії Володимира Путіна до трансатлантичного пакту про безпеку. В якому форматі очікуються такі "зустрічі" - не уточнювалося. Але, за словами Байдена, в ході них буде розглянуто питання, "чи зможуть сторони виробити будь-яку угоду, що стосується зниження градуса напруги на Східному фронті". Байден висловив надію, що серед учасників будуть не лише Вашингтон і Москва, але і "принаймні чотири основних союзника американців по НАТО". При цьому конкретні країни Байден відмовився назвати.

Можливе вторгнення РФ в Україну

20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоб запобігти нападу на Україну, писало видання The New York Times.

Американські видання The Washington Post і Politico оприлюднили матеріали, в яких йшлося про концентрацію військ РФ біля кордонів України. Для підтвердження своїх аргументів вони також показали супутникові знімки пересування російських військ.

Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку з скупченням російських військ біля кордонів України.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що на Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки Києву в Альянсі не нададуть.

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