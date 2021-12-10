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Байден підтримав Зеленського щодо переговорів з Путіним: в ОП розкрили деталі

10 грудня 2021, 10:39
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Володимир Зеленський готовий до переговорів з Володимиром Путіним, підкреслив Андрій Сибіга.

Путін, Зеленський
Володимир Зеленський готовий до переговорів з Володимиром Путіним / УНІАН, Reuters

Президент України Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, заявив заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.

В ефірі 1+1, коментуючи розмову Зеленського з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, він підкреслив, що це питання обговорювалося в ході переговорів двох президентів.

"Ми координуємо і обговорюємо тему безпеки не тільки з нашими союзниками, ключовими партнерами. І сьогодні це також звучало, що президент України готовий до прямих переговорів з президентом Путіним. Українська сторона готова до цих переговорів, має відповідну позицію. І ми сподіваємося, що, в тому числі, за підтримки наших партнерів, дійде до цієї розмови", - зазначив представник ОП.

Він підкреслив, що не українська сторона є тією, яку зараз можна звинуватити в ескалації ситуації.

"Ми за мирне врегулювання конфлікту, за дипломатичні інструменти. Потрібно зараз дати можливість дипломатам зробити свою роботу. Спільно з експертами", - сказав представник ОП.

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Сибіга зазначив, що українська сторона представила своє стратегічне бачення подальших кроків з імплементації Мінських домовленостей.

На запитання, якою була реакція Байдена на готовність Зеленського до зустрічі з Путіним, заступник керівника ОП відповів: "Як і американська сторона, я маю підстави це говорити, та й інші західні ключові партнери підтримують позицію України щодо проведення таких переговорів".

Переговори Зеленського і Байдена

Напередодні Джо Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Вона відбулася після переговорів Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що розмова двох лідерів тривала 1,5 години.

"Президенти почали з найголовнішого. Байден розповів Зеленському про його саміт з Путіним. Також, безумовно, вони говорили і про інші питання, але я хотів би зупинитися на основних тезах. Байден, як про це вже говорили після розмови з Путіним, дуже відверто сказав йому і попередив про наслідки, якщо Росія прийме рішення щодо ескалації або вторгнення", - заявив Єрмак.

При цьому він додав, що Байден заявив, що США разом з партнерами готові до безпрецедентних санкцій, у разі агресії Росії проти України.

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