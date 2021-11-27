УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

НАТО не буде воювати за Україну в разі вторгнення Росії, але погрожує Кремлю наслідками

27 листопада 2021, 12:48

Генсек НАТО зазначив, що Альянс підтримує Україну.

Столтенберг
Єнс Столтенберг попередив РФ / УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки для Києва в Альянсі не нададуть.

"Якщо Росія застосує силу проти України, за це доведеться заплатити, це буде мати наслідки", - заявив Столтенберг перед зустріччю міністрів закордонних справ у Латвії, яка пройде 30 Листопада та 1 грудня, пише AP.

При цьому він не уточнив, про які наслідки йдеться.

Також генсек НАТО зазначив, що на Україну не поширюється принцип колективної оборони НАТО при відкритій агресії іншої держави.

читайте такожЗеленський поставив крапку в чутках про відкриту війну України з Росією"Принципи колективної оборони НАТО на Україну не поширюються, але Альянс підтримує цю країну", - передає слова Столтенберга "ТСН"

Тому Альянс не захищатиме нашу державу своїми військами, якщо Росія зважиться на повномасштабне вторгнення.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що деякі країни-члени Євросоюзу вважають, що Україні поки рано вступати до Північноатлантичного альянсу.

Автор: Сергій Кущ
viber
НАТО вторгнення Росії Йенс Столтенберг
Зараз ви переглядаєте новину «НАТО не буде воювати за Україну в разі вторгнення Росії, але погрожує Кремлю наслідками». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на завтра 28 листопада 2021: Дівам – плітки, Стрільцям – збитки, Водоліям - сваркиГороскоп на завтра 28 листопада 2021: Дівам – плітки, Стрільцям – збитки, Водоліям - сварки З Днем подяки - листівки і християнські привітання в прозі і віршахЗ Днем подяки - листівки і християнські привітання в прозі і віршах Любовний гороскоп на тиждень 29 листопада - 5 грудня: Левам - авантюри, Водоліям - таємна зустрічЛюбовний гороскоп на тиждень 29 листопада - 5 грудня: Левам - авантюри, Водоліям - таємна зустріч Що категорично не можна робити в будинку: ТОП-3 жахливих помилокЩо категорично не можна робити в будинку: ТОП-3 жахливих помилок Найгарніший манікюр на Новий рік 2022 з тигромНайгарніший манікюр на Новий рік 2022 з тигром
14:28

У моду на 2022 рік входять приголомшливі джинси, здатні перетворити життя на суцільне свято

14:27

Потужний вибух на Миколаєвщині: під завалами житлового будинку знайшли жінку без свідомостіВідео

14:22

Хуртовини, аномальна температура та ожеледь: синоптики дали прогноз погоди на грудень

14:12

Супермаркети Україні накручують до небес ціни на популярний продукт

14:08

Південноафриканська мутація коронавірусу "Омікрон" дісталася до Чехії та Німеччини

Реклама
13:46

Тріумф, визнання та великі гроші: прогноз на картах Таро для Скорпіонів на грудень 2021Відео

13:31

Коли День матері 2022 в Україні: дата і традиції свята

13:29

Українці довелося "гасити" кредит, який вона не просила: у Приватбанку назвали це подякою

13:24

У Кривому Розі трамвай врізався в маршрутку, а та влетіла в підлітка на "зебрі"Відео

13:18

Спробуйте прямо зараз: всього один секретний інгредієнт зробить салат Олів'є найсмачнішимВідео

13:09

У Новій Одесі рвонув газ у багатоповерхівці: постраждали щонайменше три людиниФотоВідео

13:00

Гороскоп на завтра 28 листопада 2021: Дівам – плітки, Стрільцям – збитки, Водоліям - сваркиВідео

12:50

Розкол Батьківщини і домашні клопоти: астролог склав гороскоп Юлії Тимошенко

12:48

НАТО не буде воювати за Україну в разі вторгнення Росії, але погрожує Кремлю наслідкамиВідео

12:23

Призупинення військової допомоги Україні: у WSJ з'ясували, як США реагуватимуть на агресію Кремля

11:52

"Такий же небезпечний, як Ебола": у Всесвітній медичній асоціації забили тривогу через "Омікрон"Відео

11:43

Киянин незаконно зводить пентхаус на даху 18-поверхівки: люди в шоціВідео

11:10

У Новій Одесі прогримів вибух у багатоповерхівці, зруйновано два поверхи будинкуВідео

10:55

У супермаркеті АТБ в Києві охоронці та покупець влаштували люту бійку через маскуВідео

10:39

У Черкасах 3-річний хлопчик отримав опіки голови під час операціїВідео

Реклама
10:00

Смертельна ДТП у Харкові: водій фури був під дією наркотиківВідео

09:45

В України є шанс зробити сильний хід, щоб захистити країну від військового вторгнення РФ - експерт

09:35

День пам'яті жертв Голодомору 2021: дата, історія та заходи

09:25

Речі, які жінка повинна відпустити до Нового року

09:14

Перед новим роком в Україні злетять ціни на продукти: що подорожчає найбільше

09:10

Захід та Росія проти нового закону щодо Донбасу і Криму: Зеленський попередив Україну про небезпекуВідео

08:39

У Кам'янському Таврія влетіла в пішоходів, загинули 35-річна жінка та її маленький син

08:30

Таємниці карпатських мольфарів та природні дива: що покажуть у новому випуску Мандруй Україною з Дмитром КомаровимВідео

08:22

Коронавірус в Україні 27 листопада трохи вщух: 14 тис. нових заражених і менше 600 смертейВідео

08:21

Гороскоп на сьогодні 27 листопада 2021: Дівам - підступність жінки, Скорпіонам - неймовірне везінняВідео

08:01

Moderna заявила про створення нової версії вакцини проти небезпечного штаму коронавірусу "Омікрон"Відео

07:45

Сталося те, чого Москва завжди бояласяПогляд

07:23

"Мене це хвилює": Байден відреагував на слова Зеленського про держпереворотВідео

07:10

Військова операція ЗСУ щодо Донбасу - не сценарій для України: Зеленський назвав головну мету КиєваВідео

06:28

Курс гривні: яких сюрпризів чекати під ялинкуПогляд

05:28

Зацвіте навіть палиця: як приготувати супер відвар для кімнатних рослин з того, що є під рукою

05:28

Зеленський поки що не готовий йти на другий президентський термінВідео

05:05

Як пити, щоб не боліла голова: зустрічаємо Новорічні свята та корпоративи без похмілля

04:44

Фітнес-тренер розповів, неправильне вживання якого фрукта веде до набору ваги

04:16

Як використовувати старі речі з користю: 7 креативних ідей

Реклама
03:54

Любовний гороскоп на тиждень 29 листопада - 5 грудня: Левам - авантюри, Водоліям - таємна зустрічВідео

03:37

Полетіти за копійки: 10 лайфхаків, як знайти та купити дешеві авіаквитки

03:15

Оля Полякова розтанула в пристрасних обіймах Олега Винника: "Відтепер у нас велика любов з Олегом"

02:53

Погода на вихідні: потепління буде не єдиним сюрпризом для українців наприкінці листопадаВідео

02:34

Катя Осадча в одному рушнику показала мокрі вигини пружного тіла

02:14

Рейтинг Зеленського падає: політолог спрогнозував, чи є шанси у президента "виплисти"

01:52

Найкращі ідеї для оформлення передпокою: як зробити вузький коридор просторим і практичним

01:34

Що буде з тілом, якщо кожен день є лимон - пояснення дієтолога

00:51

Прикмети на 27 листопада: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

26 листопада, п'ятниця
23:56

Гордон зжалився над Зеленським на шоу у ШустераВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти