НАТО не буде воювати за Україну в разі вторгнення Росії, але погрожує Кремлю наслідками

Єнс Столтенберг попередив РФ / УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки для Києва в Альянсі не нададуть.

"Якщо Росія застосує силу проти України, за це доведеться заплатити, це буде мати наслідки", - заявив Столтенберг перед зустріччю міністрів закордонних справ у Латвії, яка пройде 30 Листопада та 1 грудня, пише AP.

При цьому він не уточнив, про які наслідки йдеться.

Також генсек НАТО зазначив, що на Україну не поширюється принцип колективної оборони НАТО при відкритій агресії іншої держави.

читайте такожЗеленський поставив крапку в чутках про відкриту війну України з Росією"Принципи колективної оборони НАТО на Україну не поширюються, але Альянс підтримує цю країну", - передає слова Столтенберга "ТСН"

Тому Альянс не захищатиме нашу державу своїми військами, якщо Росія зважиться на повномасштабне вторгнення.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що деякі країни-члени Євросоюзу вважають, що Україні поки рано вступати до Північноатлантичного альянсу.