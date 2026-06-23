Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу: є загиблі та понад 20 поранених

Пожежу на місці влучання ліквідовано, медики борються за життя поранених.

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Удар по Кривому Рогу / Колаж: Главред, фото: ДСНС Дніпропетровщини

Що відомо:

РФ вдарила балістикою по об'єкту інфраструктури у Кривому Розі

Загинуло три людини, ще 23 отримали поранення

Частину поранених госпіталізовано, кілька людей у важкому стані

У вівторок, 23 червня, російські окупанти завдали балістичного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки є загиблі та велика кількість постраждалих. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.

За даними місцевої влади, вибухи пролунали приблизно о 11:00. Вілкул повідомив, що місто зазнало ракетної атаки балістичним озброєнням, а ціллю став об’єкт цивільної інфраструктури.

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"Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. На жаль, троє загиблих. Понад десять людей отримали поранення", - розповів він.

Станом на 12:10 відомо про 19 поранених, п’ятеро з них перебувають у важкому стані. Усіх постраждалих госпіталізовано, медики надають необхідну допомогу.

Дивіться відео про наслідки російського удару по Кривому Рогу:

Коментар Вілкула щодо наслідків атаки РФ / Фото: скріншот

Пізніше керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що кількість поранених зросла до 23 осіб.

"Одна жінка у вкрай важкому стані. Ця атака забрала життя трьох людей", - додав Ганжа.

За його словами, у лікарні у важкому стані перебувають двоє чоловіків 30 і 39 років, а 62-річна жінка – у вкрай важкому. Внаслідок ворожої атаки понівечені будівля, яка не експлуатувалася, екскаватор та автівка.

Рятувальні служби завершили ліквідацію пожежі, яка виникла після ракетного удару. На місці продовжують працювати екстрені служби, триває уточнення наслідків атаки.

Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у Кривому Розі триває ліквідація наслідків російського ракетного удару по цивільній інфраструктурі. Рятувальники вже загасили пожежу, однак є загиблі та постраждалі.

"Станом на зараз, на жаль, відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Більш ніж 20 людей серед поранених. Троє з них у важкому стані. Усім надається необхідна допомога", - додав глава держави.

ОТРК "Іскандер" / Інфографіка: Главред

Президент наголосив, що кожна така атака свідчить про недостатній тиск на Росію та затримки у постачанні засобів ППО. Він підкреслив необхідність посилення міжнародного тиску на РФ, щоб змусити її припинити війну та перейти до реальних кроків до миру.

"Важливо, щоб світ не мовчав про те, що досі немає жодного реального кроку Росії на закінчення цієї війни. На всі наші пропозиції дипломатії, зустрічей і кроків до миру ми не отримали від росіян жодної чіткої відповіді. Тиск потрібен. Тиск на Росію, щоб ситуація змінилася на краще", - наголосив Зеленський.

Удари по Кривому Рогу - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, 13 травня російські окупаційні війська атакували ударними дронами Кривий Ріг. Внаслідок влучання по об’єкту інфраструктури загинув 40-річний чоловік, ще щонайменше п’ятеро людей отримали поранення.

Також увечері 12 травня російські війська атакували Кривий Ріг, влучивши у житловий будинок. Внаслідок удару є загиблі та поранені.

У Кривому Розі дев’ятимісячна дівчинка, яка постраждала внаслідок удару "Шахеда" по приватному будинку, перебуває у стабільному стані після важкого поранення. За даними медиків, дитина зазнала серйозної травми, однак лікарям вдалося врятувати їй ногу під час термінової операції.

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Про персону: Олександр Вілкул Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

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