Голодуючі бійці на передовій: головні подробиці гучного скандалу з 14-ю ОМБр

Олексій Тесля
24 квітня 2026, 21:47
Про серйозні проблеми із забезпеченням військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади стало відомо заздалегідь.
Збройні сили України розповіли про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 38-а бригада морської піхоти, GeneralStaff.ua

Головне:

  • Про проблеми із забезпеченням у 14-й бригаді стало відомо заздалегідь
  • Прийнято кадрові рішення — замінено командира бригади
  • Новий командир бригади вже вийшов на зв'язок з бійцями

Стали відомі нові подробиці скандалу військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади, які опинилися на передовій без їжі та підтримки на фронті.

Позиція Офісу військового омбудсмена

В Офісі військового омбудсмена повідомили, що про серйозні проблеми із забезпеченням військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади стало відомо заздалегідь — приблизно за півтора тижня до того, як ситуація набула розголосу. За словами уповноваженої з прав військових Ольги Решетилової, тоді вже вживалися заходи реагування.

Вона уточнила, що командування було в курсі труднощів і прийняло кадрові рішення, зокрема — замінило командира. При цьому, на її думку, важливо детально розібратися в причинах того, що сталося, включаючи ланцюжок доповідей і рішень, щоб зрозуміти, чому бійці опинилися фактично відрізаними від постачання.

Решетилова також зазначила, що проблеми з логістикою можуть траплятися не тільки в одній бригаді. Іноді вони пов’язані із затримками в ротації або помилками під час планування відведення підрозділів. При цьому інформації про тривалу відсутність постачання в інших частинах немає, проте фіксуються випадки надмірно тривалого перебування військових на позиціях — наприклад, понад 500 днів без ротації.

Вона закликала обережно поширювати подібні відомості, оскільки це може нашкодити військовослужбовцям на передовій і бути використано противником.

Заява нового командира бригади

Тим часом новий командир 14-ї бригади Тарас Максимов уже зв’язався з бійцями на Харківському напрямку. Він пообіцяв особисто контролювати ситуацію та провести ротацію за першої нагоди. Після розголосу про проблему на позиції доставили необхідні запаси, зокрема їжу та воду.

Що зараз відбувається в 14-й ОМБр

Журналісти також повідомили, що забезпечення підрозділу відновлено, а обставини події зараз з'ясовуються, і винні можуть понести відповідальність.

Як писав Главред, у Міністерстві оборони прокоментували ситуацію, що склалася на позиціях у зоні відповідальності 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Харківському напрямку фронту. У МО запевнили, що новий командир 14-ї бригади взяв питання забезпечення харчуванням бійців на фронті під контроль.

Раніше повідомлялося, що російські війська посилили тиск на Куп'янському напрямку, намагаючись атакувати з півночі та сходу. Водночас, за словами українських військових, істотних успіхів у окупантів немає.

Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Що відомо про Куп'янськ

Адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнено від російських окупантів, пише Вікіпедія.

війна в Україні ЗСУ Куп'янський напрямок
