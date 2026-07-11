Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Комбриги ЗСУ втік: розкрито гучну справу щодо підозри у викраденні та вбивстві

Олексій Тесля
11 липня 2026, 22:14
google news Підпишіться
на нас в Google
Правоохоронні органи продовжують з'ясовувати всі подробиці події, що сталася у 155-й ОМБр.
ЗСУ, Фронт, Війна
У Сухопутних військах прокоментували гучний скандал / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

  • Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі подробиці події
  • Екскомандиру 155-ї ОМБр та іншим фігурантам повідомили про підозру у викраденні та вбивстві

Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що надають сприяння правоохоронцям у розслідуванні справи, пов’язаної з військовослужбовцями 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001).

При цьому у відомстві зазначили, що передчасне розкриття частини відомостей може негативно вплинути на хід слідчих дій.

відео дня

У повідомленні йдеться про те, що правоохоронні органи продовжують з’ясовувати всі подробиці події. З боку Сухопутних військ надаються необхідні документи, інформація та допомога у проведенні передбачених законом процедур.

"Частина інформації не може бути оприлюднена на даному етапі, оскільки її розголошення може зашкодити розслідуванню. Це не є спробою приховати факти або ухилитися від відповідальності.

Усі відомості, які можна було оприлюднити без шкоди для слідства, вже опубліковано. Подальші коментарі щодо перебігу розслідування належать до компетенції правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що зацікавлені в повному та незалежному з’ясуванні всіх обставин справи.

"За наявності правових підстав причетні особи мають понести відповідальність у порядку, встановленому законом", - йдеться в повідомленні.

Комбриги ЗСУ втік: розкрито гучну справу щодо підозри у викраденні та вбивстві
/ facebook.com/UALandForces

Заява військової прокуратури

Екскомандиру 155-ї ОМБр та іншим фігурантам повідомили про підозру у викраденні та вбивстві двох цивільних осіб у Київській області, заявили у Військовій службі правопорядку

За дорученням головного управління правоохоронці встановили всіх причетних, провели затримання в кількох областях України та зібрали необхідні докази.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх обставин кримінального злочину.

Знімок екрана
/ Facebook/UA.Military.Police

Командира військової частини А5001 оголосили в розшук: триває розслідування

Командира військової частини А5001 Збройних сил України оголосили в розшук. У самій частині представники правоохоронних органів проводять необхідні слідчі заходи в рамках відкритого провадження.

Повідомляється, що військовослужбовці та інші особи, які фігурують у справі, тимчасово відсторонені від виконання службових обов’язків. При цьому вони надають сприяння слідству та взаємодіють із правоохоронцями в рамках розслідування.

Як писав Главред, у Міністерстві оборони прокоментували ситуацію, що склалася на позиціях у зоні відповідальності 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Харківському напрямку фронту. У Міноборони запевнили, що новий командир 14-ї бригади взяв під контроль питання забезпечення харчуванням бійців на фронті.

Раніше стали відомі нові подробиці скандалу з військовослужбовцями 14-ї окремої механізованої бригади, які опинилися на передовій без їжі та підтримки на фронті. В Офісі військового омбудсмена повідомили про серйозні проблеми із забезпеченням військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Генштаб відреагував на скандал із голодуючими бійцями ЗСУ. За результатами виявлених порушень проводиться розслідування комплексною комісією Сухопутних військ.

Читайте також:

Про джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних Сил незалежної Української держави. Це найчисленніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі.

Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні Сили України" у 1996 році, передає Міноборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
ЗСУ Сухопутні війська
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Комбриги ЗСУ втік: розкрито гучну справу щодо підозри у викраденні та вбивстві

Комбриги ЗСУ втік: розкрито гучну справу щодо підозри у викраденні та вбивстві

22:14Україна
"Будуть покарані": Зеленський назвав винних у трагедії зі складами у Вишневому

"Будуть покарані": Зеленський назвав винних у трагедії зі складами у Вишневому

20:50Україна
Українці в ЄС: в Естонії, Польщі та Німеччині на біженців чекають нововведення

Українці в ЄС: в Естонії, Польщі та Німеччині на біженців чекають нововведення

19:12Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в офісі за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в офісі за 45 с

Гороскоп на завтра, 12 липня: Овнам - сум, Водооліям - прибуток

Гороскоп на завтра, 12 липня: Овнам - сум, Водооліям - прибуток

Китайський гороскоп на завтра, 12 липня: Зміям — мандраж, Щурам — відновлення

Китайський гороскоп на завтра, 12 липня: Зміям — мандраж, Щурам — відновлення

Фортуна обрала чотирьох фаворитів: які знаки зодіаку опиняться у потоці удачі

Фортуна обрала чотирьох фаворитів: які знаки зодіаку опиняться у потоці удачі

Лагідні та невибагливі: 7 порід котів, які ідеально підійдуть людям похилого віку

Лагідні та невибагливі: 7 порід котів, які ідеально підійдуть людям похилого віку

Останні новини

22:31

"Не хочемо бачити його": Навроцький зробив скандальну заяву щодо України

22:14

Комбриги ЗСУ втік: розкрито гучну справу щодо підозри у викраденні та вбивстві

21:40

Удари України приголомшили Росію, навіть США не готові до таких атак — Fox News

21:39

Життя зміниться на краще для чотирьох знаків зодіаку до кінця 2026 року

21:17

Звучить жахливо: як одним влучним словом замінити русизм "мне обидно"

У Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" БескрестновУ Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" Бескрестнов
20:50

"Будуть покарані": Зеленський назвав винних у трагедії зі складами у ВишневомуФото

20:41

Росія може знищити чверть АЗС в Україні: тривожний прогноз нових обстрілів

20:06

Сода чи розпушувач - у чому різниця та що краще додавати у тісто

19:49

Україна зможе робити ракети до Patriot швидше за США - американський політик

Реклама
19:36

РФ почала бити по Києву небезпечною балістикою: розкрито деталі щодо ракетВідео

19:14

Місячний календар на тиждень - які дні принесуть успіх, а які випробування

19:12

Українці в ЄС: в Естонії, Польщі та Німеччині на біженців чекають нововведення

19:10

"Один на один - це дуже ризикована історія": Денисенко про переговори Зеленського і путінаПогляд

19:05

Росія атакує порти України: є загиблі і поранені, пошкоджено судно

18:42

Мухи зникнуть з дому самі: простий трюк без хімії назавжди відлякає комахВідео

18:32

Стрілки часнику не варто викидати: городниця розкрила спосіб посадкиВідео

18:29

Чи треба обрізати хвостики огірків - головний міф про консервацію

17:46

Чому 12 липня не можна заздрити чужим успіхам: яке церковне свято

17:45

День рибалки 2026 - привітання, картинки і листівки любителям і професіоналам

17:33

Скандал у ЗСУ: оголошено в розшук командира 155 ОМБр, у чому його звинувачують

Реклама
17:30

Навіщо вішати старі диски в саду: хитрий трюк врятує весь урожайВідео

17:21

Павлік зробив заяву про свій шлюб із різницею у 29 років: "Для мене робить"

17:15

Гороскоп Таро на завтра, 12 липня: Овнам — варто задуматися, Близнюкам — крок уперед

17:15

Похолодання чи аномальна спека: про що говорять прикмети 12 липня

16:52

"Росіяни будуть атакувати балістикою": "Флеш" назвав цілі та кількість ракет у РФ

16:45

Не було: про хворобу Жанни Фріске з’явилася приголомшлива правда

16:38

Китайський гороскоп на 13–19 липня: Щурам — успіх, Кроликам — обережність

16:33

"Їздила в реанімацію": Нікітюк розповіла про важкий стан близької людини

16:22

Талант приносить гроші: які дати народження вважаються "особливими"

16:18

Люди, народжені в конкретні дати, особливо цінують вірність у відносинах

15:54

Холодильник у спеку працює інакше: що слід перевірити в першу чергу

15:54

Гороскоп на тиждень 13–19 липня: Левам — творчість, Козерогам — кохання

15:46

Росіяни вгатили трьома авіабомбами по Сумах: серед загиблих - дитинаФото

15:45

Без аксесуарів не обійтись: 5 обов'язкових деталей для базового гардеробаВідео

15:25

Гороскоп таро на тиждень 13–19 липня: Тельцям — затишок, Терезам — вибір

15:23

Сили оборони розгромили полігон та пункти керування БПЛА РФ - Генштаб

15:04

Врятував десятки людей: мешканець Києва вивів сусідів з вогню під час обстрілу

14:55

Макс Барських переніс концерт у Дніпрі — що сталося

14:17

Зустрів дівчину: чоловік роками збирав гроші, але витратив усе за один день

14:03

Стане білосніжною за 20 хвилин: як відмити емальовану каструлю

Реклама
14:02

"Зруйнувало два шлюби": Марічка Падалко чесно висловилася про роман із Соболєвим

13:56

Окупанти завдали ракетного удару по Одесі: є загиблі та один постраждалий

13:54

Джей Ло з'явилася на публіці зі своєю сестрою, яка як дві краплі води схожа на неї

13:05

Рекордсмен фестивалю в Сан-Ремо: помер відомий італійський співакВідео

13:04

Божественна намазка на хліб з буряка: рецепт п'ятихвилинка

12:59

"Істерики на всю вулицю": Гросу поскаржилася на складний характер синаВідео

12:54

Ентоні Хопкінс оголосив про несподівану зміну кар’єри

12:50

Щури будуть тікати: як запобігти навалі гризунів влітку

12:11

"Тіньовий флот худне": Сили оборони вразили за ніч 28 судів РФ в Азовському морі

12:10

Китайський гороскоп на завтра, 12 липня: Зміям — мандраж, Щурам — відновлення

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти