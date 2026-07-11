Комбриги ЗСУ втік: розкрито гучну справу щодо підозри у викраденні та вбивстві

Правоохоронні органи продовжують з'ясовувати всі подробиці події, що сталася у 155-й ОМБр.

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У Сухопутних військах прокоментували гучний скандал / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі подробиці події

Екскомандиру 155-ї ОМБр та іншим фігурантам повідомили про підозру у викраденні та вбивстві

Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що надають сприяння правоохоронцям у розслідуванні справи, пов’язаної з військовослужбовцями 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001).

При цьому у відомстві зазначили, що передчасне розкриття частини відомостей може негативно вплинути на хід слідчих дій.

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У повідомленні йдеться про те, що правоохоронні органи продовжують з’ясовувати всі подробиці події. З боку Сухопутних військ надаються необхідні документи, інформація та допомога у проведенні передбачених законом процедур.

"Частина інформації не може бути оприлюднена на даному етапі, оскільки її розголошення може зашкодити розслідуванню. Це не є спробою приховати факти або ухилитися від відповідальності.

Усі відомості, які можна було оприлюднити без шкоди для слідства, вже опубліковано. Подальші коментарі щодо перебігу розслідування належать до компетенції правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що зацікавлені в повному та незалежному з’ясуванні всіх обставин справи.

"За наявності правових підстав причетні особи мають понести відповідальність у порядку, встановленому законом", - йдеться в повідомленні.

/ facebook.com/UALandForces

Заява військової прокуратури

Екскомандиру 155-ї ОМБр та іншим фігурантам повідомили про підозру у викраденні та вбивстві двох цивільних осіб у Київській області, заявили у Військовій службі правопорядку

За дорученням головного управління правоохоронці встановили всіх причетних, провели затримання в кількох областях України та зібрали необхідні докази.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх обставин кримінального злочину.

/ Facebook/UA.Military.Police

Командира військової частини А5001 оголосили в розшук: триває розслідування

Командира військової частини А5001 Збройних сил України оголосили в розшук. У самій частині представники правоохоронних органів проводять необхідні слідчі заходи в рамках відкритого провадження.

Повідомляється, що військовослужбовці та інші особи, які фігурують у справі, тимчасово відсторонені від виконання службових обов’язків. При цьому вони надають сприяння слідству та взаємодіють із правоохоронцями в рамках розслідування.

Як писав Главред, у Міністерстві оборони прокоментували ситуацію, що склалася на позиціях у зоні відповідальності 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Харківському напрямку фронту. У Міноборони запевнили, що новий командир 14-ї бригади взяв під контроль питання забезпечення харчуванням бійців на фронті.

Раніше стали відомі нові подробиці скандалу з військовослужбовцями 14-ї окремої механізованої бригади, які опинилися на передовій без їжі та підтримки на фронті. В Офісі військового омбудсмена повідомили про серйозні проблеми із забезпеченням військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Генштаб відреагував на скандал із голодуючими бійцями ЗСУ. За результатами виявлених порушень проводиться розслідування комплексною комісією Сухопутних військ.

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Про джерело: Сухопутні війська ЗСУ Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних Сил незалежної Української держави. Це найчисленніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі. Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні Сили України" у 1996 році, передає Міноборони України.

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